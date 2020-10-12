رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 01:31

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام الجونة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا. لدينا حظ سيء".

وأضاف "لكننا نملك رجال سيسافرون بعد غد وسيتحملون المسؤولية".

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مرتضى تحدث أيضا عن مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، فقال "أحيي لاعبي الأهلي اليوم على لعب مباراة نظيفة".

رئيس الزمالك أكمل "لعبوا بـ 10 لاعبين وتعرضوا لبعض الإصابات. ورغم تخوف البعض قبل المباراة، لكني أقول دائما إياك تخاف من لاعبي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري لأنهم رجال".

وواصل "لدينا مباراة هامة غدا. إذا فزنا بها ثم فزنا بالمباراة الأخيرة في الدوري سنكون قد ضمنا التواجد في إفريقيا للموسم المقبل عبر البوابة الأولى من الدوري".

من جهة أخرى، تحدث مرتضى عبر فيديو عٌرض على قناة الزمالك أيضا، قال فيه "حين بدأنا العمل في فرع نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر قالوا نخلص عليه. ماحدش هيعرف يخلص على وستر X".

وأتم "نحصل على حقوقنا بالقانون. ذهبت إلى وزير الرياضة بصفته المشرف على الجهات الأربع للبت في شكوانا ضد اللجنة الأوليمبية، والوزير لم يقم بدوره فتحولنا إلى المحكمة وسنحاول تبكير موعد الجلسة للضرورة لأننا نريد استقرار النادي قبل نهائي إفريقيا".

كان بيراميدز قد تعادل مع الأهلي سلبيا اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

التعادل يعني حاجة الزمالك للفوز على حرس الحدود والإسماعيلي في المباراتين المتبقيتين للفريق، لضمان المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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