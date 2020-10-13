محمود علاء وحازم وساسي وبنشرقي على رأس قائمة الزمالك ضد الرجاء

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 15:32

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - حرس الحدود

أعلن الزمالك اليوم الثلاثاء عن قائمته المسافرة للمغرب لمواجهة مضيفه الرجاء يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسافر جميع اللاعبين المتاحين على أن ينضم التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بنشرقي لمعسكر الفريق في المغرب بعد انتهاء معسكر منتخبي بلديهما، وفقا لما ذكره موقع النادي.

والقائمة هي:

أخبار متعلقة
رسميا - لا ليجا تعلن موعد الكلاسيكو الأول في الدوري أس: مانشستر يونايتد يشكل تهديدا كبيرا في سباق ضم كامافينجا برنامج تأهيلي خاص لـ كهربا استعدادا للوداد مدافع الرجاء: أنا جاهز بدنيا لمواجهة الزمالك.. والقرار في يد الجهاز الفني

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

وسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو

وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكرة سريعا مع اللاعبين في مطار القاهرة قبل السفر عصر اليوم إلى المغرب.

وطالب أمير اللاعبين بالتكاتف والتركيز بداية من السفر حتى خوض المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، مشددا لهم على أنه سيتم توفير المناخ الجيد لهم من أجل تحقيق هدفهم المنشود.

ويحل الزمالك ضيفا على بطل المغرب وبعد 6 أيام يستضيف الإياب.

وإذا عبر الزمالك للنهائي يواجه الأهلي أو الوداد.

اقرأ أيضا

الدوري الإسباني يعلن موعد الكلاسيكو

برنامج خاص للاعب الأهلي للمشاركة ضد الوداد

الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الوداد: أنا متفائل رغم كل شيء.. سنقاتل من أجل بلوغ النهائي 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: غضب بين لاعبي يونايتد بسبب طريقة معاملة النادي لروميرو 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نهضة كرة أسود الأطلس: لماذا اهتم المصريون بحسم الدوري المغربي رغم قمة استاد القاهرة 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
محمود علاء وحازم وساسي وبنشرقي على رأس قائمة الزمالك ضد الرجاء 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رسميا - لا ليجا تعلن موعد الكلاسيكو الأول في الدوري 30 دقيقة | أوروبا
أس: مانشستر يونايتد يشكل تهديدا كبيرا في سباق ضم كامافينجا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع الرجاء: أنا جاهز بدنيا لمواجهة الزمالك.. والقرار في يد الجهاز الفني 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برنامج تأهيلي خاص لـ كهربا استعدادا للوداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك