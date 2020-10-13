محمود علاء وحازم وساسي وبنشرقي على رأس قائمة الزمالك ضد الرجاء

أعلن الزمالك اليوم الثلاثاء عن قائمته المسافرة للمغرب لمواجهة مضيفه الرجاء يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسافر جميع اللاعبين المتاحين على أن ينضم التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بنشرقي لمعسكر الفريق في المغرب بعد انتهاء معسكر منتخبي بلديهما، وفقا لما ذكره موقع النادي.

والقائمة هي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

وسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو

وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكرة سريعا مع اللاعبين في مطار القاهرة قبل السفر عصر اليوم إلى المغرب.

وطالب أمير اللاعبين بالتكاتف والتركيز بداية من السفر حتى خوض المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، مشددا لهم على أنه سيتم توفير المناخ الجيد لهم من أجل تحقيق هدفهم المنشود.

ويحل الزمالك ضيفا على بطل المغرب وبعد 6 أيام يستضيف الإياب.

وإذا عبر الزمالك للنهائي يواجه الأهلي أو الوداد.

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