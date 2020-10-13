رسميا - لا ليجا تعلن موعد الكلاسيكو الأول في الدوري

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 15:25

كتب : FilGoal

راموس - ريال مدريد - برشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني بشكل رسمي موعد كلاسيكو الدور الأول من الموسم الجاري للدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

ونشرت الرابطة مواعيد الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2020-2021 والتي تبدأ من الجمعة 23 أكتوبر.

ويقام لقاء برشلونة أمام ضيفه ريال مدريد على ملعب كامب نو في الرابعة عصر يوم السبت 24 أكتوبر المقبل.

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وأوضحت رابطة الدوري الإسباني أن اختيار هذا التوقيت جاء لمناسبة الأسواق التلفزيونية العالمية، لكي تقام المباراة مساء بتوقيت مشاهدي آسيا والشرق البعيد من العالم، ونهارا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وكان ريال مدريد قد فاز بنتيجة 2-0 في آخر مواجهة جمعة بين الفريقين قبل توقف الدوري الإسباني بسبب تفشي كوفيد 19 في مارس.

وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدوري على ملعب كامب نو، بالتعادل السلبي، في ديسمبر 2019.

في إسبانيا في الكلاسيكو
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