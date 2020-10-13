برنامج تأهيلي خاص لـ كهربا استعدادا للوداد

يخضع محمود كهربا لاعب الأهلي لبرنامج تأهيلي خاص في المغرب استعدادا لمواجهة مضيفه الوداد يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ووضع الجهاز الطبي للفريق برنامجا خاصا للاعب البالغ عمره 26 عاما الذي سيخضع لجلسات علاج طبيعي باستمرار.

وسيتم فحص الحالة البدنية لكهربا بشكل مستمر قبل المباراة، وذلك بعد تعرض الجناح لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري والتي انتهت بدون أهداف.

ويسافر كهربا عصر اليوم مع الأهلي للمغرب، وسينضم زميله التونسي علي معلول للفريق يوم الأربعاء.

وينتظم الظهير الأيسر معلول في معسكر منتخب بلده تونس وسينضم مباشرة للأهلي في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد.

وأعلن الأهلي قائمته للمباراة والتي تضم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأليو بادجي. (طالعها من هنا)

ويستضيف الأهلي بعد 6 أيام مباراة الإياب ضد الوداد.

وإذا تأهل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في البطولة بثمانية تتويجات، للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

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