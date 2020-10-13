حكاية البنك الأهلي – دربه عصام بهيج.. ومرازيق يخلف مدربا استمر 19 عاما

تأسس نادي البنك الأهلي عام 1952، لكنه لم يتأهل للدرجة الثالثة حتى عام 2000.

بعد كل تلك السنوات، صار البنك الأهلي النادي رقم 70 في تاريخ الدوري الممتاز بعد صعوده أمس الإثنين عن مجموعة الصعيد.

فما هو تاريخ البنك الأهلي؟

تأسس النادي عام 1952، وبدأ الممارسة الرسمية في عام 1958.

أهم من تولى تدريب الفريق كان عصام بهيج نجم الزمالك السابق، في الستينيات.

ومع تولي أحمد شعبان لتدريب الفريق في عام 1997، حقق الفريق الصعود للدرجة الثالثة في عام 2000، ثم صعد للدرجة الثانية في 2004 قبل أن يهبط مباشرة، قبل أن يصعد مرة أخرى للدرجة الثانية في 2014 وهبط في 2017 للدرجة الثالثة. كل ذلك كان تحت قيادة أحمد شعبان الذي استمر 19 عاما في فيادة الفريق.

في موسم 2018/2019، تم تعيين عيد مرازيق مديرا فنيا للفريق في الدرجة الثالثة، وحقق الفريق الصعود بعد مباراة فاصلة ضد جولدي.

تم تجديد الثقة في مرازيق، وفي الموسم الجاري حقق 12 انتصارا و8 تعادلات وهزيمتين، ليصعد إلى الممتاز.

هداف الفريق في الموسم الجاري، عمرو عزت، والذي سجل 10 أهداف، كان ينوي الاعتزال لظروف أسرية.

بعد الصعود من القسم الثالث، ابتعد عزت الملقب بـ "متعب" عن الملاعب لكنه عاد بفضل إقناع مرازيق له.

أما أبرز لاعبي الموسم الجاري، فكان المهاجم الكاميروني لاندري نتاكيو الذي لعب لمازيمبي من قبل، والحارس أحمد صبحي وماجد عادل قائد الفريق.