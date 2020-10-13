الشناوي وأيمن أشرف وبادجي وكهربا على رأس قائمة الأهلي ضد الوداد

أعلن الأهلي اليوم الثلاثاء قائمته المسافرة للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسافر الأهلي بكل لاعبي قائمته الإفريقية عدا المصابين، على أن ينضم الثنائي علي معلول التونسي وجيرالدو الأنجولي لبعثة الفريق فور انتهاء معسكر منتخبي بلديهما.

وقائمة الأهلي هي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير

الدفاع: علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي

وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا وجيرالدو

الهجوم: مروان محسن وأليو بادجي

ويطير الأهلي إلى المغرب عصر اليوم ويرأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي وأيقونته السابق.

ويستضيف الأهلي بعد 6 أيام مباراة الإياب.

وإذا تأهل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في البطولة بثمانية تتويجات، للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

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