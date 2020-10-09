العشري لـ في الجول: اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي مع الحدود.. النجاة من الهبوط صعبة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 01:11

كتب : حامد وجدي

طارق العشري - الزمالك - المصري

أعلن طارق العشري، رحيله عن تدريب حرس الحدود مع اقتراب الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وصرّح العشري لـFilGoal.com: "اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي مع حرس الحدود".

وأضاف: "كنت أتمنى بقاء الفريق في الدوري، لكن المهمة أصبحت صعبة".

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وواصل: "عدت لتدريب حرس الحدود من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الهدف الأول والأخير بالبقاء في الدوري".

وأتم: "أشكر مجلس الإدارة بالكامل واللاعبين".

وخسر حرس الحدود أمام أسوان الخميس بهدفين مقابل هدف واحد رغم تقدمه في النتيجة، قبل جولتين فقط على نهاية الدوري، ليزداد وضعه تعقيدا.

رصيد حرس الحدود تجمّد عند 30 نقطة في المركز 16، ليكون فقدانه أي نقطة مقبلة إعلانا رسميا عن هبوطه للدرجة الثانية.

كما يهبط حرس الحدود لو حققت فرق: وادي دجلة، الجونة، طلائع الجيش، الفوز في مبارياتها.

وكان العشري قد بدأ الموسم مدربا لـ حرس الحدود، قبل أن يرحل لتدريب المصري، ثم جاءت عودته لـ حرس الحدود لتعويض محمد حليم في منتصف سبتمبر الماضي.

ورغم بدايته المميزة بالفوز على إنبي 3-2 يوم 18 سبتمبر، إلا أن الانتصار غاب عن كتيبة العشري في المباريات الخمس التالية، بواقع تعادل واحد و4 هزائم، آخرها أمام أسوان.

وكان ناديا طنطا ومصر قد هبطا رسميا إلى الدرجة الثانية، في انتظار تحديد الهابط الثالث.

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