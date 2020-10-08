في الجول يوضح – كيف يشارك الزمالك في دوري الأبطال دون تحقيق وصافة الدوري.. ومصير الكونفدرالية

قبل جولتين فقط من نهاية الدوري، ما زال المركز الثاني لم يتحدد بعد، وما إن كان سيؤول للزمالك أو لـ بيراميدز.

الزمالك تعادل اليوم الخميس مع وادي دجلة في الجولة الـ32 من الدوري. تعادل يعني تراجع للفريق للمركز الثالث بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق كما هو مقرر كعقوبة على الفريق بسبب عدم حضوره لمباراة الأهلي في الدور الأول.

لكن ورغم أن مصير الزمالك في المركز الثاني لم يعد بين يديه فقط الآن، لكن الفريق الأبيض يملك فرصة أخرى للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل حتى لو لم يحصل على المركز الثاني.

كيف؟

في البداية، لنوضح أن الاتحاد المصري ضمن 12 اتحادا لهم الحق في إشراك فريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومثلهما في الكونفدرالية.

لائحة دوري أبطال إفريقيا واضحة. المادة الخامسة من البند الرابع من لائحة البطولة تقول "لن يُسمح لأي دولة إشراك أكثر من فريقين في دوري أبطال إفريقيا".

تقول المادة "في حال إن كان بطل دوري أبطال إفريقيا من اتحاد يحق له إشراك فريقين، فقط بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل الدوري سيشاركان في البطولة. في هذه الحالة تحديدا، لن يشارك وصيف الدوري في دوري أبطال إفريقيا".

هذا يعني أنه إذا فاز الزمالك بدوري أبطال إفريقيا دون احتلال وصافة الدوري، وحصل بيراميدز على وصافة الدوري، لن يشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بل المقعد سيكون من نصيب الزمالك، إلى جانب الأهلي (بطل الدوري).

وتلك الحالة هي الوحيدة لـ الزمالك التي تجعله يشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل دون حصد وصافة الدوري. أن يحقق دوري أبطال إفريقيا.

ماذا إذا حقق بيراميدز كأس الكونفدرالية؟ هل يحق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مثلما يحدث في أوروبا؟

سؤال جديد يجعلنا نوضح جزءًا آخر من اللائحة، ولكن هذه المرة لائحة كأس الكونفدرالية.

في مارس الماضي، صرح عبد المنعم باه أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن هناك "قرارا جديدا بمشاركة بطل كأس الكونفدرالية ووصيفه هذا الموسم بدوري الأبطال الموسم المقبل"، ولكن حتى الآن هذا القرار لم يُعتمد ولم يُطرح في لائحة الكونفدرالية أو دوري الأبطال.

تقول المادة 13 من البند الرابع في لائحة الكونفدرالية إن "بطل البطولة عليه المشاركة فيها الموسم المقبل، إلا لو كان سيشارك في دوري أبطال إفريقيا"، وهو ما حدث مع الزمالك في الموسم الجاري.

إذا، حصول بيراميدز على الكونفدرالية، مع عدم حصوله على المركز الثاني في الدوري يعني عدم مشاركته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل إلا لو تم تغيير اللائحة الحالية لتتناسب مع تصريحات باه.