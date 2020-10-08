نقطة واحدة للهبوط.. أسوان يضمن البقاء بعد الإجهاز على الحدود بثنائية جلال

ضمن فريق أسوان البقاء في بطولة الدوري المصري للموسم المقبل بشكل رسمي بعد الفوز على حرس الحدود.

وفاز أسوان على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف على ملعب أكاديمية الشرطة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

سجل أيوب بن مشارك هدف حرس الحدود الأول، فيما سجل إبراهيم جلال هدفا أسوان.

الفوز رفع رصيد أسوان للنقطة الـ37 مرتقيا للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الـ30 في المركز الـ16.

وصف المباراة

لم تحتج المباراة لوقت طويل كي تبدأ أحداثها. وسجل حرس الحدود هدف التقدم في الدقيقة السابعة. ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء، وقابلها أيوب بن مشارك برأسية في المرمى.

أسوان كاد يتعادل في الدقيقة الـ20 برأسية إبراهيم جلال، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر ليضيع التعادل.

أسوان واصل الضغط لكن دفاعات حرس الحدود ظلت صامدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت لصالح أسوان، فأدركوا هم التعادل في الدقيقة الـ50. عرضية قابلها إبراهيم جلال بلمسة مباشرة فوق الحارس مسجلا التعادل.

هدف جدلي

وعاد إبراهيم جلال وسجل الهدف الثاني لأسوان في الدقيقة الـ66. ركنية أخرجها الدفاع وتابعها إبراهيم جلال بتصويبة يسارية رائعة في المرمى.

لاعبو حرس الحدود اعترضوا بقوة على الهدف بحجة أن الركنية لم تكن صحيحة مطالبين باللجوء لتقنية الفيديو.

وبعد 8 دقائق من الاعتراضاتـ عاد لاعبو حرس الحدود للملعب واستأنفوا الللقاء.

حرس الحدود لم يشكل الضغط القوي في الدقائق المتبقية قياسا بخطورة موقفه. مسعد عوض تصدى فقط لتصويبة من محمد عبد اللطيف "جريندو" وحولها إلى ركنية في الدقيقة الـ90.

أحمد الغندور حكم المباراة احتسب 11 دقيقة وقت محتسب بدل من ضائع، لكنها لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز أسوان بهدفين مقابل هدف.

عقب المباراة، انطلقت الأفراح بين لاعبي أسوان وفي مدرجاتهم، فيما واصل لاعبو حرس الحدود اعتراضهم على حكم المباراة.

الفوز ضمن بقاء أسوان في بطولة الدوري رسميا بعد ارتفاع رصيده للنقطة الـ37 في المركز العاشر، فيما يتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الـ30 في المركز الـ16. نتيجة تعني هبوط حرس الحدود مع فقدان أي نقطة مقبلة، أو فوز حرس الحدود والجونة وطلائع الجيش.