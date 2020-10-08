المركز الثاني في خطر.. تعادل مٌخيب للفريقين بين الزمالك ووادي دجلة

أصبح المركز الثاني في خطر داهم للزمالك بعد تعادل مُخيب للآمال مع وادي دجلة.

تعادل الزمالك مع وادي دجلة سلبيا على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ65 في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة الـ35 في المركز الـ13.

الزمالك سيٌخصم منه ثلاث نقاط بنهاية المسابقة تنفيذا لعقوبة عدم الحضور لمباراة الأهلي في الدور الأول، وبالتالي سيتراجع للمركز الثالث في الترتيب الحالي برصيد 62 نقطة.

















































































التشكيل

عاد مصطفى محمد لتشكيل الزمالك الأساسي أمام وادي دجلة، فيما لعب محمد حسن كأساسي بجانب طارق حامد في غياب فرجاني ساسي للإيقاف.

في المقابل بدأ وادي دجلة بهجوم مكوم من رفيق كابو وحسام عرفات وعبد الكبير الوادي.

📋مصطفى محمد يعود للتشكيل الأساسي ويقود الهجوم رفقة كاسونجو ومحمد حسن ومصطفى فتحي أساسيان ضد وادي دجلة#في_الدوري pic.twitter.com/6ezmiRw5qD — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 8, 2020

وصف المباراة

وادي دجلة كان قريبا من التقدم من أول فرصة. رفيق كابو انفرد في الدقيقة الثانية وراوغ وسدد لكن أبو جبل عاد وتصدى ببراعة من أمامه.

دجلة واصل الضغط المبكر من ركنية في الدقيقة الرابعة، وتعرض فيها خالد رضا مدافع وادي دجلة ومحمد عبد الغني مدافع الزمالك للإصابة بعد التحام هوائي. اللاعبان خرجا لتلقي العلاج لكن خالد رضا لم يستطع إكمال المباراة.

وفي الدقيقة الـ13 أجرى نيكوديموس بابافاسيليو تبديلا اضطراري بدخول عبد العزيز مودي بدلا من خالد رضا المصاب.

ظهور الزمالك الأول كان في الدقيقة الـ16 بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو"، وقابلها كاسونجو برأسية لكن في يد محمد عبد المنصف.

الزمالك ظهر مجددا في الدقيقة الـ24 بعد عرضية رائعة من مصطفى فتحي بوجه قدمه الخارجي، وفشل كاسونجو في التعامل معها.

محمد حسن تحصل على إنذار في الدقيقة الـ43 بعد تدخل عنيف على لاعب وادي دجلة.

ومع آخر لقطات الشوط، وقع حازم إمام على الأرض ممسكا بالعضلة الخلفية.

الشوط الثاني

جايمي باتشيكو بدأ الشوط الثاني بثلاث تبديلات دٌفعة واحدة في صفوف الزمالك.

شارك أحمد عيد بدلا من حازم إمام "المصاب"، فيما شارك إسلام جابر ومحمد أوناجم أيضا بدلا من محمد حسن ومصطفى فتحي. ولتنتقل شارة القيادة إلى يد محمد أبو جبل.

حاول وادي دجلة بدء الشوط بسيطرة، فسدد رفيق كابو في الدقيقة الـ47 لكن أبو جبل تصدى لنجاح.

عبد الكبير الوادي أيضا توغل وسدد في الدقيقة الـ51، لكن أبو جبل كان حاضرها وحولها إلى ركنية.

الزمالك يدخل اللقاء

دخل الزمالك أجواء اللقاء هنا. عرضية من زيزو في الدقيقة الـ55، قابلها مصطفى محمد برأسية فقو المرمى بقليل.

وسدد زيزو في الدقيقة الـ57، لكن عبد المنصف تصدى لها على مرتين.

نيكوديموس بابافاسيليو أجرى تبديلان جديدان لوادي دجلة في الدقيقة الـ61 بدخول رجب عمران ومروان حمدي بدلا من حسام عرفات ومحمد عبد العاطي.

آخر تبديلات وادي دجلة كانت ا ضطرارية أيضا في الدقيقة الـ68 بدخول أحمد حسن بدلا من عبد الكبير الوادي.

محمد أبو جبل ظهر مجددا في لقطة تألق بالدقيقة الـ71 بعد كرة قطعها مروان حمدي من الونش وانفرد ثم سدد لكن أبو جبل تصدى لها على مرتين.

صمود دجلة

كابونجو كاسونجو هدد مرمى وادي دجلة في الدقيقة الـ85 بعد عرضية أوناجم، لكنها في العارضة.

كاسونجو غادر بعدها مباشرة وشارك عمر السعيد بدلا منه.

محمد الصباحي حكم المباراة احتسب 7 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

عبد الله جمعة توغل بشكل رائع في الدقيقة الـ93 وأرسل عرضية أرضية، قابلها إسلام جابر بتصويبة مباشرة لكن فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ94 أرسل أوناجم عرضية، وقابلها مصطفى محمد برأسية رائعة، لكن عبد المنصف تألق في التصدي لها، ثم حولها أحمد رمضان "بيكام" إلى ركنية.

كانت هذه آخر فرص اللقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ65 في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة الـ35 في المركز الـ13.

الزمالك سيٌخصم منه ثلاث نقاط بنهاية المسابقة تنفيذا لعقوبة عدم الحضور لمباراة الأهلي في الدور الأول، وبالتالي سيتراجع للمركز الثالث في الترتيب الحالي برصيد 62 نقطة.

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