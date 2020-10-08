الزمالك يفقد طارق حامد أمام حرس الحدود للإيقاف

يغيب طارق حامد عن فريقه الزمالك في مواجهة حرس الحدود بالجولة المقبلة من الدوري المصري، لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء أمام وادي دجلة، المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 ضمن الجولة 32 من المسابقة.

لاعب الزمالك تلقى البطاقة الصفراء في الدقيقة 51، وبالتالي لن يستطيع المدرب جايمي باتشيكو الاعتماد عليه في الجولة المقبلة.

ويحل الزمالك ضيفا على حرس الحدود يوم الإثنين المقبل في استاد المكس بالإسكندرية.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ65 في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة الـ35 في المركز الـ13.

الزمالك سيٌخصم منه ثلاث نقاط بنهاية المسابقة تنفيذا لعقوبة عدم الحضور لمباراة الأهلي في الدور الأول، وبالتالي سيتراجع للمركز الثالث في الترتيب الحالي برصيد 62 نقطة .

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