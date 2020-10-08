في الجول يوضح أزمة "استبدال" ستواجه الأهلي والزمالك بسبب لائحة القيد

منذ إعلان لائحة القيد للموسم الجديد 2020/2021 في الدوري المصري، وقد تحدث الجميع عن مشاكل ستواجه الأهلي والزمالك إفريقيا.

الكل سلط الضوء على نموذج أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، والذي لن يحق له المشاركة مع فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال وصولهم.

السبب هو أن آخر موعد للقيد سيكون يوم 4 نوفمبر، فيما يقام نهائي البطولة يوم 6 نوفمبر. فتحي انضم لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل بالفعل، وبالتالي سيكون قد رحل عن الأهلي رسميا ولن يشارك في المباراة.

وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أكد لـFilGoal.com عدم إمكانية مشاركة فتحي في نهائي إفريقيا في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

نموذج آخر لـ حازم إمام ظهير أيمن الزمالك والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري. سيكون الزمالك بحاجة إلى تمديد تعاقد قائد فريقه أولا ليحق له المشاركة في المباراة.

مصدر داخل الزمالك طمئن جمهور ناديه عبر FilGoal.com في وقت سابق على موقف حازم، وأنه سيشارك في اللقاء. (طالع التفاصيل)

ما الجديد؟

كان هذا ما ألقينا النظر عليه سابقا، فما الجديد؟ الجديد في أزمة من نوع آخر ستواجه الأهلي والزمالك.

حسب لائحة القيد الجديدة، فآخر موعد لإرسال قائمة الفريق الأولية للموسم الجديد في 4 نوفمبر المقبل.

القائمة الأولية لمن لا يعلم هي قائمة أسماء اللاعبين المستمرين مع كل فريق من الموسم السابق للموسم التالي.

لائحة القيد تقول أيضا بأن لكل فريق الحق في استبدال 5 لاعبين وإعارة 5 آخرين في قائمته.

بمعنى؟ قيد لاعب في القائمة الأولى ثم استبداله بلاعب جديد خلال الموسم يٌحتسب كـ استبدال. يحق لك 5 استبدالات فقط.

بيراميدز لن يواجه أي مشاكل بالنظر لأن نهائي الكونفدرالية سيكون يوم 25 أكتوبر الجاري.

الأهلي، والزمالك، سيتخليان عن أسماء عدة من الفريق بنهاية الموسم الجاري بالتأكيد، ومثل كل موسم.

على سبيل المثال، كابونجو كاسونجو من الزمالك، وجيرالدو دا كوستا من الأهلي مثلا. كلاهما قريب جدا من الرحيل والجميع يعلم ذلك.

في حالة قرر الزمالك والأهلي قيد كاسونجو وجيرالدو في القائمة الأولى للمشاركة في نهائي إفريقيا –في حالة وصول الفريقين- ثم قررا الاستغناء عنهما قبل بداية الموسم الجديد، فسيتحسب ذلك من مقاعد الاستبدال للفريقين.

الأمر لن يتوقف عند حدود قيد لاعب واحد لكل فريق وخسارة مقعد في الاستبدال، فبالتأكيد الأهلي والزمالك سيتخليان عن أكثر من لاعب واحد.

في تلك الحالة ستضطر الفرق المصرية لـ عدم قيد بعض اللاعبين والتخلي عنهم في النهائي لعدم خسارة مقعد في الاستبدال، أو قيدهم للمشاركة في النهائي وخسارة مقاعد الاستبدال.

FilGoal.com تواصل مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة من أجل التأكد من صحة تفسير اللائحة، وهو ما أكده لنا العطار.

أمثلة سابقة

مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري فشل في قيد أيمن حفني بعد ضمه من الزمالك، والسبب هو اكتشافهم لخطأ إداري بسبب فهمهم الخاطئ للائحة، فقد استبدلوا 5 لاعبين بالفعل من القائمة الأولى قبل بداية الموسم، وبالتالي حٌرموا من أي صفقة خلال شهر يناير.

الأمر ذاته حدث مع بيراميدز وفشلوا في قيد أحمد حمودي خلال الصيف رغم ضمه في صفقة انتقار حر.

يذكر أن الأهلي يواجه الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويلعب الزمالك مع الرجاء البيضاوي، فيما يلعب بيراميدز مع هورويا كوناكري في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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