مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: لا قلق بشأن مشاركة حازم إمام في إفريقيا.. التجديد الأسبوع المقبل

كشف مصدر بنادي الزمالك عدم وجود قلق بشأن موقف حازم إمام حال تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن اتحاد الكرة نهاية الموسم الجاري بنهاية مسابقة الدوري المقرر لها 30 أكتوبر مما يعني عدم لحاق أحمد فتحي بالنهائي حال تأهل الأهلي بسبب نهاية عقده وانتقاله إلى بيراميدز.

وقال مصدر بنادي الزمالك لـ FilGoal.com: "بالفعل ينتهي تعاقد حازم إمام مع النادي بنهاية الموسم الجاري".

وشدد "لكن لا يوجد قلق بشأن مشاركته حال وصل الفريق إلى النهائي، تم الاتفاق على التجديد منذ فترة".

وكشف "حازم إمام مستمر لمدة موسمين ولا قلق بشأن مشاركته في بطولة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "لا توجد مشكلة في تجديد عقد حازم إمام معنا، سيتم توقيع عقد التجديد الأسبوع المقبل".

ويلعب الزمالك أمام الرجاء في المغرب يوم 18 أكتوبر بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما مباراة الإياب يوم 25 في مصر.

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلاقي الفائز من الأهلي والوداد يوم 6 نوفمبر.