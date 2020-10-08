وليد العطار يوضح لـ في الجول: موقف فتحي؟ الموسم ينتهي 30 أكتوبر بنهاية الدوري

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 12:11

كتب : عاطف شادي

أحمد فتحي - الأهلي واترسانة

أثار إعلان اتحاد الكرة عن فتح فترة القيد الأولى إلى 4 نوفمبر التساؤلات حول موقف أحمد فتحي لاعب الأهلي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له 6 من الشهر نفسه حال تأهل الفريق الأحمر.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري أن الأمر يتعلق بنهاية الموسم والمرتب له أن ينتهي في 30 أكتوبر الجاري.

وتقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 17 و24 من شهر أكتوبر بينما النهائي يوم 6 نوفمبر.

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وقال العطار في تصريحات لـ FilGoal.com "هذه قوانين الاتحاد الدولي (فيفا) ينتهي تعاقد اللاعب بنهاية الموسم".

وكشف العطار "الموسم ينتهي بنهاية مسابقة الدوري والمرتب له أن تلعب مباريات الختام يوم 30 أكتوبر".

وعن موقف أحمد فتحي أوضح "الأمر لا يتعلق بلاعب بعينه ولكن أي لاعب ينتهي تعاقده مع ناديه سيصبح حرا مع نهاية الدوري يوم 30 أكتوبر".

وأضاف "بذلك حتى لو تم فترة القيد فلن يمكن لأي لاعب المشاركة في بطولة قارية بعد ذلك التاريخ لأنه سيسقط من القيد المحلي تلقائيا".

وأتم العطار تصريحاته "الأمر متعلق بقوانين الاتحاد الدولي ينتهي الموسم بنهاية الدوري".

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