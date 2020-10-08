مصدر في الزمالك لـ في الجول: حددنا استاد القاهرة لاستضافة مباراة الرجاء المغربي

حدد الزمالك استاد القاهرة لاستضافة مباراته أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حسبما علم FilGoal.com من مصدر في النادي.

وصرح المصدر: "الزمالك أرسل للاتحاد الإفريقي (كاف) خطابا باختياره استاد القاهرة لاستضافة اللقاء بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة".

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء في ذهاب نصف النهائي يوم 18 من الشهر الجاري على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر.

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" قد حدد في وقت سابق صحفي ومصور فقط لحضور مباراة الرجاء والزمالك في ذهاب نصف النهائي بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء "كوفيد 19".

وسيسافر الزمالك إلى الدار البيضاء يوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة.

الزمالك يستعد يوم الخميس لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.