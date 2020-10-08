كادينا سير: أنباء سعيدة لـ ريال مدريد.. عينة لونين الثانية جاءت سلبية من كورونا

تلقى ريال مدريد أنباءً إيجابية من معسكر منتخب أوكرانيا، بعد ظهور نتيجة العينة الثانية لحارس المرمى أندري لونين.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت أن لونين خضع لفحص جديد للكشف عن فيروس كورونا اليوم الخميس، والنتيجة جاءت سلبية.

يأتي ذلك بعد يومين من الفحص الأول الذي كانت نتيجته إيجابية، مما تسبب في عزله وابتعاده عن مباراة أوكرانيا وفرنسا الودية التي انتهت بفوز الديوك بسباعية مساء أمس الأربعاء.

ومن المنتظَر أن يخضع لونين لفحص ثالث، لو جاءت نتيجته سلبية، سيغادر العزل وينضم إلى زملائه.

يأتي ذلك تزامنا مع إصابة الحارس الآخر لـ ريال مدريد، تيبو كورتوا، ومغادرته لمعسكر منتخب بلجيكا.

ريال مدريد يخوض مباراته المقبلة بعد 10 أيام في مواجهة قادش، وكان مهددا بخسارة حارسيه الاثنين، الأول لإصابة عضلية، والثاني بفعل فيروس كورونا.

وكان منتخب أوكرانيا قد اضطر لتسجيل مدرب حراس المرمى كحارس احتياطي في مواجهة فرنسا، بعد إصابة 3 من حراسه بفيروس كورونا.

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