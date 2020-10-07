منتخب أوكرانيا لـ في الجول: مساعد شيفتشينكو حارس مرمى احتياطي ضد فرنسا بسبب كورونا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 14:42

كتب : إسلام مجدي

أوليكسندر شوفكوفيسكي

يبدو أن معسكر أوكرانيا في فرنسا لا يسير على نحو جيد، فبعد إصابة حارسين بفيروس كورونا، أصبحوا 3 حراس، وأندري شيفتشينكو مدرب المنتخب قرر إشراك مساعده أوليكسندر شوفكوفسكي والحارس الدولي المخضرم السابق كبديل في المباراة.

FilGoal.com اتجه إلى مكوليا فاسيلكوف المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة الأوكراني والمنتخب لسؤاله عما سيحدث لمركز حراسة المرمى ضد فرنسا بعد إصابة حراس المرمى بفيروس كورونا؟

ليجيب فاسيلكوف: "نعم هذا ما حدث، أوليكسندر شوفكوفسكي مساعد المدرب سيكون حارسنا الاحتياطي أمام فرنسا".

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وواصل "حراسنا الثلاثة لديهم كوفيد 19، لونين وبياتوف وبانكيف، لذا شوفكوفسكي سيكون الاحتياطي اليوم".

وأكمل "عادة هو مساعد أندري شيفتشينكو، كما أنه لم يلعب كرة القدم منذ 4 سنوات".

وتابع "ماذا لو حدثت إصابة أو أي شيء؟ سيشارك".

وأتم "هل هو لائق وجاهز؟ آمل ذلك".

من هو شوفكوفسكي (45 عاما)؟

الحارس الدولي الأوكراني المخضرم السابق لدينامو كييف، والذي توج بطلا للدوري 14 مرة وكأس أوكرانيا 10 مرات والسوبر المحلي 6 مرات. كما اختير أفضل حارس في أوكرانيا 9 مرات.

الحارس اعتزل كرة القدم في عام 2016 وهو في عمر الـ41 بعد أن لعب لمنتخب أوكرانيا 92 مباراة دولية، وانضم لطاقم شيفتشينكو الفني في سبتمبر 2018 كمدرب في الجهاز الفني.

في أوروبا منتخب أوكرانيا
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