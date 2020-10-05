الزمالك يحافظ على رقم صامد منذ 13 عاما في أبرز أرقام فوزه المثير على سموحة

الوقت الإضافي في كأس مصر بمثابة لعبة الزمالك، فالفارس الأبيض لم يخسر فيه منذ زمن بعيد. أحمد سامي يودع البطولة مرة أخرى على يد رفاق طارق حامد، وإمام عاشور يتفاءل بسموحة.

فوز مثير حققه الزمالك يوم الإثنين على سموحة في ثمن نهائي كأس مصر، استطاع قلب تأخره إلى فوز صعب في الشوط الرابع بنتيجة 2-1.

انتصار واصل به الفريق حملة دفاعه عن اللقب الذي حققه في آخر موسمين.

2007

آخر مرة خسر فيها الزمالك في كأس مصر في الوقت الإضافي تعود إلى نهائي 2007، منذ ذلك الوقت لم يخسر أبدا في الشوطين الإضافيين، وفاز 3 مرات.

في 2011 ضد الجونة، وفي الموسم الماضي ضد الإنتاج الحربي والاتحاد.

الفارس الأبيض يعرف كيفية الصمود إذا استعصت عليه المواجهة في الكأس.

أول سقوط

على الجانب الآخر، كانت الهزيمة هي الأولى التي يتلقاها سموحة في الوقت الإضافي ببطولة كأس مصر.

فاز الفريق السكندري مرة سابقة في الوقت الإضافي كانت ضد مصر المقاصة في 2017.

أول مباراة

كانت المواجهة هي الأولى التي تمتد إلى الوقت الإضافي في الدور ثمن النهائي للموسم الحالي من كأس مصر، شهد هذا الدور مباريات قوية مثل بيراميدز ضد الإسماعيلي، طلائع الجيش ضد مصر المقاصة، والاتحاد ضد أسوان، انتهت جميعها في الوقت الأصلي.

لكن الزمالك احتاج وقتا إضافيا ليكسر صمود سموحة.

أول هزيمة

في ست مباريات سابقة، فاز أحمد سامي 3 مرات وتعادل 3 مرات مع سموحة منذ توليه المهمة في سبتمبر الماضي.

وإذا كانت مباراته الأولى مع سموحة انتهت بتعادل بنتيجة 3-3 مع الزمالك في الدوري، فاليوم لم يستطع الصمود أمام الأخير الذي كبده أول خسارة مع الفريق السكندري.

وداع ثان

الخسارة كانت الثانية لسامي ضد الزمالك في كأس مصر، في 2017 ودع من الدور ربع النهائي مع طلائع الجيش بعد الخسارة بثلاثة أهداف دون رد.

لا يتفاءل سامي بمواجهة الزمالك في كأس مصر.

كلاكيت ثاني مرة

تأخر الزمالك في المباراة بهدف جميل لصلاح محسن، وهي أول مرة يتأخر فيها الفارس الأبيض في كأس مصر منذ نهائي 2018.

منذ مواجهة سموحة على اللقب!

وقتها أدرك الزمالك التعادل وتوجته ركلات الترجيح بالكأس.

سموحة عقد مهمة رجال جايمي باتشيكو مرة أخرى، قبل أن يحسم أحمد سيد "زيزو" المهمة.

تفاؤل عاشور

أدرك إمام عاشور التعادل في المباراة بهدف هو الأول له في كأس مصر، وللصدفة، هدفه الأول أيضا في الدوري المصري الممتاز كان ضد سموحة.

سجله الموسم الماضي مع حرس الحدود.

يتفاءل لاعب الزمالك بمواجهة الموج الأزرق.

الأول والأول

أحرز صلاح محسن لأول مرة في كأس مصر ولأول مرة ضد الزمالك.

وبالمثل، سجل زيزو لأول مرة ضد سموحة، ولأول مرة في كأس مصر، هدف منح الفارس الأبيض العبور لدور الـ8.

إهدار علاء

أهدر محمود علاء ركلة جزاء للمرة الخامسة في الموسم الحالي، أضاع ضد المصري وطنطا وأسوان في الدوري، وضد جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا.

لكن يبقى علاء أحد أهم الأوراق الرابحة في الزمالك، المدافع سجل 10 أهداف من ركلات جزاء هذا الموسم.

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