إمام عاشور: يقولون إنني مشاغب وأتعمد إيذاء المنافسين وكل ذلك لأنني أحب الزمالك
الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 22:56
كتب : FilGoal
تعجب إمام عاشور لاعب الزمالك من بعض الأقاويل التي تقال عنه خلال الفترة السابقة في وسائل الإعلام.
إمام عاشور
النادي : الزمالك
وسجل إمام عاشور هدفا في فوز الزمالك على سموحة 2-1 في دور الـ16 لكأس مصر.
وقال إمام عاشور عقب المباراة لقناة الزمالك: "رغم التأخر بهدف إلا إننا نلعب حتى آخر دقيقة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".
وأضاف "طارق حامد لاعب كبير وأكثر من يركض في الملعب وأتمنى أن أكون مثله في المستقبل".
وأكمل "يقولون إنني غير محترم وبلطجي ولكن هذا كلام غير حقيقي".
وتابع "أنا محترم ولا أتعمد إيذاء اللاعبين ولست مشاغبا مثلما يقولون عني".
وأتم تصريحاته "لا أعرف لماذا يقولون ذلك عني، هل لأنني أحب الزمالك".