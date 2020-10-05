رسميا – "لإضافة الخبرة والقيادة للفريق".. يونايتد يعلن ضم كافاني

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 22:58

كتب : رامي جمال

إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

بعد أسابيع من التكهن الآن عُرف مصير إدينسون كافاني، المهاجم الأوروجوايائي انضم إلى مانشستر يونايتد رسميا.

وانتقل كافاني إلى يونايتد قادما في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

ووقع المهاجم صاحب الـ33 عاما على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي لعام مع إمكانية مد العقد لموسم آخر.

أخبار متعلقة
شبكة ESPN: ديمبيلي غاب عن تدريب برشلونة.. ويونايتد مصمم على الاستعارة رسميا – عاد إلى ميونيخ.. بايرن يستعير دوجلاس كوستا من يوفنتوس إندبندنت: بعد كوارث أدريان.. ليفربول يرغب في استقدام حارس توتنام

وأصبح كافاني بذلك ثالث صفقات يونايتد الصيفية بعد دوني فان دي بيك من أياكس وأليكس تيلليس من بورتو.

🇺🇾🔴 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿.

وقال كافاني لموقع ناديه الجديد: "مانشستر يونايتد أحد أعظم الأندية في العالم إنه لفخر كبير أن أكون هنا، لقد عملت بقوة خلال فترة الراحة وحريص على المنافسة وتمثيل ذلك النادي الكبير".

وتابع "لقد لعبت أمام العديد من الجماهير الشغوفة خلال مسيرتي وأعرف أن الأمر سيكون بالمثل في مانشستر يونايتد، لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمامهم حينما يصبح من من الآمن عودة الجماهير".

وأتم كافاني "أتطلع للاستمرار في كتابة قصتي الصغيرة في كتاب كرة القدم وأعلم أن هذا هو السبب في أن تركيزي يجب أن يظل كما هو دائما، العمل المستمر، لقد حظيت بمحادثة مع المدرب وهذا زاد من رغبتي في ارتداء هذا القميص الجميل".

فيما قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد: "إدينسون لاعب محترف ذو خبرة كبيرة ويقدم كل ما لديه للفريق، سجله التهديفي للنادي والمنتخب رائعين، ونحن سعداء بضم لاعبا من نوعيته".

وواصل "سيضيف كافاني الطافة والقوة والقيادة وعقلية عظيمة للفريق والأهم تسجيل الأهداف، لقد حظي بمسيرة رائعة وفاز بالألقاب تقريبا أينما حل، ومازال أمامه الكثير للعب في أعلى المستويات".

وأكمل "هذه فرصة للاعبين الصغار للتعلم من أحد أكبر هدافي أوروبا خلال الـ10 سنوات الأخيرة وهذا سيفيدهم كثيرا".

وأتم سولشاير تصريحاته "إدينسون يعلم جيدا ما يتطلبه النجاح ونحن نتطلع لرؤيته يحدث الفارق في مانشستر يونايتد".

وذكرت التقارير الصحفية أن كافاني سيحصل على راتب أسبوعي يصل لـ200 ألف جنيه إسترليني.

وأشار تقرير نشره موقع "فوربس" الأمريكي إلى أن إدارة يونايتد رأت أن ضم كافاني للفريق سيكون لإضافة المزيد من الخبرة والقيادة للاعبين خاصة في خط الهجوم المكون من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وماسون جرينوود.

وأوضح التقرير أن يونايتد يرى كافاني يستطيع التألق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وخلال سبع سنوات قضاها كافاني مع سان جيرمان خاض 301 مباراة سجل خلالهم 200 هدفا وصنع 43 آخرين.

ويقع يونايتد في المجموعة الثامنة رفقة كل من سان جيرمان ولايبزيج وإسطنبول باشاك شهير.

كافاني مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – "لإضافة الخبرة والقيادة للفريق".. يونايتد يعلن ضم كافاني 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إمام عاشور: يقولون إنني مشاغب وأتعمد إيذاء المنافسين وكل ذلك لأنني أحب الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – يونايتد يضم جناح أتالانتا الشاب 28 دقيقة | ميركاتو
في الوقت الإضافي.. قذيفة زيزو تقود الزمالك للتأهل بكأس مصر بعد مباراة ماراثونية ضد سموحة 33 دقيقة | الدوري المصري
بعد إثارة "الوثيقة المنقوصة".. رسميا - روما يعلن ضم سمولينج 51 دقيقة | أوروبا
رسميا – الإعارة الثالثة.. نابولي يضم باكايوكو من تشيلسي 2 ساعة | ميركاتو
لاعبا نادي مصر ينضمان لمنتخبي بلديهما 2 ساعة | إفريقيا
مصدر من روبين كازان لـ في الجول: الجونة طلب 5 ملايين دولار لبيع أحمد حمدي 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك