بيدرو يشعل التحدي: تتويج روما بالدوري ليس مستحيلا

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 11:54

كتب : FilGoal

بيدرو - روما

يؤمن بيدرو رودريجيز لاعب روما بقدرات فريقه للمنافسة على الدوري الإيطالي.

بيدرو سجّل هدف انتصار روما الوحيد على أودينيزي مساء السبت، ليكون أول انتصار للذئاب هذا الموسم.

وصرّح الجناح الإسباني بعد المباراة: "أنا سعيد بالهدف الذي سجلته ومساعدتي للفريق على حصد 3 نقاط مهمة".

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وواصل: "أدينا بشكل جيد وسعداء بالفوز، كانت مباراة صعبة لأن أودينيزي لا يسمح لك باختراقه، لكننا استطعنا تخطيهم وتأمين النقاط الثلاث".

وتابع: "سجّلت اليوم، لكن لاعب آخر يمكن أن يسجل المباراة المقبلة، الأهم هو فوز الفريق، لأن روما يجب أن يلعب من أجل الانتصار دائما".

وسُئل بيدرو عن هدف روما هذا الموسم، فأوضح: "أنا سعيد بالتواجد هنا مع هؤلاء اللاعبين، هدفنا هو الفوز دائما، كل مباراة على حدة، ثم سنرى ما سيحدث".

وتابع: "نستهدف مركزا في دوري أبطال أوروبا، لكن التتويج بالدوري ليس مستحيلا، حتى لو كانت صعبة".

وأتم مفسرا احتفاله بالهدف: "احتفالي بالهدف بثلاثة أصابع كان لأجل أطفالي، وأشرت أيضا إلى السماء لأني فقدت شخصا عزيزا عليّ أعرفه منذ كنت في تينيريفي، ولذا أهديت الهدف إليهم".

ليرفع روما رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد أودينيزي عند 0 من النقاط في المركز 19 –قبل الأخير- بعد 3 هزائم متتالية.

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