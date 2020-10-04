أحمد حمدي لـ في الجول: "الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر"

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 02:32

كتب : حامد وجدي

أحمد حمدي - الجونة

كشف أحمد حمدي لاعب وسط نادي الجونة عن انتهاء علاقته بالفريق بشكل نهائي على حد وصفه.

حمدي كشف بأن حسام غالي مدير الكرة في نادي الجونة اتصل به وطلب منه مغادرة معسكر الفريق.

وقال أحمد حمدي في تصريحات لـFilGoal.com: "حسام غالي اتصل بي وأخبرني (خد شنطتك وارجع البيت)".

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وأضاف "علاقتي انتهت مع الجونة ولن أعود لهم مجددا بعد ما يفعلونه معي".

أحمد حمدي أجرى مداخلة تليفونية اليوم السبت، هاجم فيها نادي الجونة بسبب اختفاء نادر شوقي مدير شركة إليفين التي تدير النادي، وعدم رده على اتصالاته حيال العرض الروسي الذي وصل له.

حمدي قال "يدّعون الاحترافية.. أريد الرحيل لـ روسيا". (طالع التفاصيل)

أحمد حمدي انضم لنادي الجونة بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي بشكل نهائي، وذلك بعدما قضى الموسم الماضي معارا للفريق.

صاحب الـ22 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة. سجل أربعة أهداف وصنع هدفين.

ويستعد الجونة لمباراة مصيرية أمام النادي المصري يوم الإثنين المقبل في صراع البقاء ببطولة الدوري للموسم المقبل.

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