بي إن سبورتس: رغم عدم المنع.. نابولي لن يسافر لمواجهة يوفنتوس

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 10:45

كتب : FilGoal

دريس ميرتينز - نابولي - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

قالت شبكة بي إن سبورتس إن نابولي لن يسافر إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس، رغم عدم وجود قرار من السلطات الإيطالية بمنعه من السفر.

وكان نابولي آخر فريق واجه جنوى، الذي أعلن عن إصابة 19 فردا من لاعبيه والعاملين به بفيروس كورونا.

يوفنتوس يفترض أن يستضيف نابولي مساء غد الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، لكن المباراة لن تقام على الأرجح وحسب الوضع الحالي بسبب عدم سفر نابولي إلى تورينو.

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حيث أعلن نابولي السبت اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه لـ بيورتر زيلينسكس لاعب الوسط البولندي، وإليف إلماس لاعب الوسط المقدوني.

وذكرت تقارير صحفية أن السلطات الصحية منعت بعثة نابولي من السفر إلى تورينو بسبب تزايد حالات العدوى في الفريق، ما يعني أن المباراة لن تقام على الأرجح. ( اقرأ التفاصيل )

لكن وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء ذكرت أنها حصلت على التقرير الذي أصدرته السلطات الصحية لنابولي، ولا يتضمن منع الفريق من السفر.

وزعمت أن التقرير يوصي نابولي بعزل بعض اللاعبين والمدرب جينارو جاتوزو، ولكن لم يتضمن أي منع السفر.

وكان يوفنتوس أعلن توجهه لملعب المباراة غدا وخوض اللقاء بشكل طبيعي بسبب عدم ورود أي قرارات من الاتحاد الإيطالي.

ويوصي البروتوكول الطبي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم بإقامة المباراة بشكل طبيعي طالما تتضمن قائمة كل فريق 13 لاعبا من ضمنهم حارس مرمى.

وتفيد لائحة الدوري الإيطالي تٌفيد باحتساب المباراة لصالح يوفنتوس بنتيجة 3-0 في حالة عدم قدوم نابولي إلى الملعب.

في إيطاليا كورونا
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