قائمة الأهلي – موسيماني يعيد صالح جمعة أمام المقاولون

عاد صالح جمعة لقائمة الأهلي في أول مباراة تحت قيادة بيتسو موسيماني.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الجديد، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد.

قائمة الأهلي شهدت عودة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، فيما تواجد قلبي دفاع فقط هما ياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

من جهة أخرى، يتواجد أليو بادجي ومروان محسن في هجوم الأهلي لقائمة المباراة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – أحمد فتحي – محمد شكري – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – صالح جمعة – وليد سليمان – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – جيرالدو دا كوستا – محمد فخري – عربي بدر

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – مروان محسن – أليو بادجي.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري المصري.