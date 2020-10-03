قائمة الأهلي – موسيماني يعيد صالح جمعة أمام المقاولون

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 19:18

كتب : أحمد الخولي

صالح جمعة - الأهلي - المصري

عاد صالح جمعة لقائمة الأهلي في أول مباراة تحت قيادة بيتسو موسيماني.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الجديد، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد.

قائمة الأهلي شهدت عودة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، فيما تواجد قلبي دفاع فقط هما ياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

أخبار متعلقة
موكوينا لـ في الجول: أود الاعتذار لأخي الكبير موسيماني والأهلي.. كان قرارا صعبا أبو ريدة: سعيد باختيار موسيماني لتدريب الأهلي.. كرة القدم أهم رابط بين شعوب إفريقيا موكوينا لـ في الجول: طلبت بعض الوقت للرد على رغبة موسيماني في وجودي معه بـ الأهلي مؤتمر تقديم موسيماني: شكرا على ثقة الأهلي لتدريب نادي القرن.. ولست في موقع رفاهية المدرب السابق

من جهة أخرى، يتواجد أليو بادجي ومروان محسن في هجوم الأهلي لقائمة المباراة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – أحمد فتحي – محمد شكري – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – صالح جمعة – وليد سليمان – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – جيرالدو دا كوستا – محمد فخري – عربي بدر

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – مروان محسن – أليو بادجي.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

في الدوري الأهلي المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – محاضرة 60 دقيقة.. وسعد سمير يبدأ الركض 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز – عمر جابر ظهير أيمن.. والسعيد وأنتوي يهاجمان المقاصة 2 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – موسيماني يعيد صالح جمعة أمام المقاولون 19 دقيقة | الدوري المصري
راديو مونت كارلو: عوار أخبر ليون باستمراره.. وأرسنال خرج من السباق 34 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – انتظام مصطفى محمد.. وفقرة بدنية للاعبين وتعليمات خاصة من باتشيكو 47 دقيقة | مصر
مؤتمر زيدان: عوار قد يلعب يوما ما في ريال مدريد.. وأنا محظوظ لسبب ما 56 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) سيتي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
أتليتكو يكمل 180 دقيقة من العقم بتعادله أمام فياريال ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك