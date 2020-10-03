إيدرسون ينقذ جوارديولا من هزيمة ثانية وسيتي يتعادل مع ليدز

واصل مانشستر سيتي إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي وتعادل خارج ملعبه مع ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، في الجولة الرابعة من المسابقة.

وللمباراة الثانية على التوالي أهدر مانشستر سيتي النقاط في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة المدوية في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بخماسية.

على الجانب الآخر واصل ليدز نتائجه الرائعة في انطلاق الدوري الإنجليزي، ووصل للنقطة رقم 7 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

أما مانشستر سيتي وصل للنقطة رقم 4 في المركز العاشر ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وشارك روبن دياش مدافع سيتي الجديد القادم منذ أيام فقط للفريق السماوي من بنفيكا البرتغالي أساسيا في المباراة.

وصف المباراة

ظهرت خطورة سيتي مبكرا وسدد دي بروين ركلة حرة مباشرة لكن الكرة ارتدت من القائم.

وتقدم سيتي في الدقيقة 17 عن طريق رحيم ستيرلينج الذي راوغ دفاع ليدز ووضع الكرة على يسار الحارس.

وتوغل دالاس ظهير أيسر ليستر داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي وسدد كرة خطيرة كادت تسفر عن هدف إلا أن إيدرسون أبعدها وأنقذ مرماه.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد ليدز أن يسجل هدف التعادل إلا أن إيدرسون حرم الظهير الأيمن إيلينج من وضع الكرة في الشباك.

وبدأ ليدز الشوط الثاني بنشاط هجومي ونجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 59 بعد خطأ من إيدرسون الذي فشل في إبعاد الكرة بشكل صحيح من ركلة ركنية، لتصل على المهاجم الإسباني رودريجو مورينو ويضعها في الشباك.

وكاد ليدز أن يسجل الهدف الثاني بعدما اصطدمت راسية رودريجو في العارضة بعد إنقاذ إيدرسون.

وواصل سيتي الضغط على ليدز في محاولة لإحراز هدف الفوز، لكن الهجمات المرتدة للضيوف كانت خطيرة على مرمى إيدرسون.

وانفرد المهاجم بامفورد في الدقيقة 85 بالمرمى لكن إيدرسون تصدى للكرة ومنعه من تسجيل هدف قاتل.

لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 على ملعب إيلاند رود معقل ليدز، بين مارسيلو بييلسا مدرب ليدز وتلميذه جوارديولا.