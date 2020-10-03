إيدرسون ينقذ جوارديولا من هزيمة ثانية وسيتي يتعادل مع ليدز

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 20:26

كتب : FilGoal

ليدز - مانشستر سيتي

واصل مانشستر سيتي إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي وتعادل خارج ملعبه مع ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، في الجولة الرابعة من المسابقة.

وللمباراة الثانية على التوالي أهدر مانشستر سيتي النقاط في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة المدوية في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بخماسية.

على الجانب الآخر واصل ليدز نتائجه الرائعة في انطلاق الدوري الإنجليزي، ووصل للنقطة رقم 7 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

أخبار متعلقة
شبكة ESPN: تمت.. كافاني إلى مانشستر يونايتد خلال ساعات مؤتمر كومان: أتمنى استقدام إيريك جارسيا.. وشرط لمشاركة ديست أمام إشبيلية راديو مونت كارلو: عوار أخبر ليون باستمراره.. وأرسنال خرج من السباق

أما مانشستر سيتي وصل للنقطة رقم 4 في المركز العاشر ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وشارك روبن دياش مدافع سيتي الجديد القادم منذ أيام فقط للفريق السماوي من بنفيكا البرتغالي أساسيا في المباراة.

وصف المباراة

ظهرت خطورة سيتي مبكرا وسدد دي بروين ركلة حرة مباشرة لكن الكرة ارتدت من القائم.

وتقدم سيتي في الدقيقة 17 عن طريق رحيم ستيرلينج الذي راوغ دفاع ليدز ووضع الكرة على يسار الحارس.

وتوغل دالاس ظهير أيسر ليستر داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي وسدد كرة خطيرة كادت تسفر عن هدف إلا أن إيدرسون أبعدها وأنقذ مرماه.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد ليدز أن يسجل هدف التعادل إلا أن إيدرسون حرم الظهير الأيمن إيلينج من وضع الكرة في الشباك.

وبدأ ليدز الشوط الثاني بنشاط هجومي ونجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 59 بعد خطأ من إيدرسون الذي فشل في إبعاد الكرة بشكل صحيح من ركلة ركنية، لتصل على المهاجم الإسباني رودريجو مورينو ويضعها في الشباك.

وكاد ليدز أن يسجل الهدف الثاني بعدما اصطدمت راسية رودريجو في العارضة بعد إنقاذ إيدرسون.

وواصل سيتي الضغط على ليدز في محاولة لإحراز هدف الفوز، لكن الهجمات المرتدة للضيوف كانت خطيرة على مرمى إيدرسون.

وانفرد المهاجم بامفورد في الدقيقة 85 بالمرمى لكن إيدرسون تصدى للكرة ومنعه من تسجيل هدف قاتل.

لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 على ملعب إيلاند رود معقل ليدز، بين مارسيلو بييلسا مدرب ليدز وتلميذه جوارديولا.

مانشستر سيتي ليدز الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خرج كل العرب.. برسبوليس يطيح بالنصر ويتأهل إلى نهائي أبطال آسيا 18 دقيقة | آسيا
عاد سريعا من حيث أتى.. نادي مصر ثاني الهابطين إلى الدرجة الثانية رسميا 19 دقيقة | الدوري المصري
إيدرسون ينقذ جوارديولا من هزيمة ثانية وسيتي يتعادل مع ليدز 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المقاصة (0)-(0) بيراميدز.. تبديل أول للفريق الفيومي 42 دقيقة | الدوري المصري
شبكة ESPN: تمت.. كافاني إلى مانشستر يونايتد خلال ساعات 44 دقيقة | ميركاتو
بهدف متأخر في مباراة ممتعة.. دجلة ينتصر ويعيد أسوان لحسابات الهبوط 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كومان: أتمنى استقدام إيريك جارسيا.. وشرط لمشاركة ديست أمام إشبيلية ساعة | أوروبا
مرتضى يؤجل المؤتمر الصحفي لعدم تشتيت الفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك