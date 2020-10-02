ألفارو عن واقعة نيمار: تلقيت 2 مليون رسالة تهديد بالقتل.. لم أستطع النوم لأيام

تحدث الإسباني ألفارو جونزاليس لاعب أوليمبيك مرسيليا، عن تبعات اتهامه بتوجيه إهانات عنصرية لـ نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان.

نيمار اتهم ألفارو بإهانته عنصريا خلال كلاسكيو فرنسا بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي، مما أثار غضب عارم في حق المدافع الإسباني.

وصرّح ألفارو: "في المباراة استمتعت كثيرا لأنه كان أول كلاسيكو لي في فرنسا، العام الماضي لم أستطع المشاركة، كما أننا حققنا الفوز فوق ذلك".

وواصل: "أدركت ما يحدث عندما عدنا إلى مرسيليا، بدأت الرسائل في الوصول إليّ، تلقيت أكثر من 2 مليون رسالة على واتساب بكل أشكال التهديد، وبلغات أخرى".

وكشف: "احتوت الرسائل على صور لسياراتنا، وأخبروني أنهم سيأتون إلى منزلي لقتلي ولقتل والديّ في المتجر الذي يعملان به".

وتابع: "كنت مرعوبا، وقضيت ليالٍ دون نوم".

وأوضح: "تأثير نيمار كبير للغاية، حتى هو لا يدرك تداعيات ما هو قادر على فعله. مررنا بوقتٍ صعب، والداي رأياني أبكي كل الأيام، لم نفهم أي شيء".

وواصل: "أود أن أعتقد أنه أساء فهم بعض كلماتي".

وأضاف: "لا يمكنك أبدا أن تعيش في مرسيليا لو كنت عنصريا"

وأتم: "وصل الأمر إلى تفكيري في الرحيل عن مرسيليا، لكن النادي دعمني".

وكانت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي قد قررت عدم توقيع عقوبات على ألفارو أو نيمار، لعدم وجود أدلة كافية تكفي لإدانة أحدهما.

نيمار كان قد اتهم ألفارو بنعته بـ "القرد" ، بينما زعمت قناة TF1 الفرنسية وفقا لمراسلها في الملعب أن الأخير قال للبرازيلي "قرد أحمق قذر".

وتلقى نيمار بطاقة حمراء وكذلك 4 لاعبين آخرين في مباراة ملتهبة شهدت عدة شجارات في ملعب بارك دي برنس.

وأشهر الحكم جيروم بريسارد 14 بطاقة صفراء وفي الوقت البديل من الشوط الثاني طرد 5 لاعبين منهم ثلاثي نيمار ولياندرو باريديس ولايفن كورزاوا.

وكان نيمار قد تعرض للإيقاف مباراتين مع إيقاف التنفيذ للمباراة الثالثة، رفقة لافين كورزاوا ولياندرو باريدس من باريس سان جيرمان، وجوردان أمافي وداريو بينيديتو من مرسيليا.

وفاز مارسيليا بكلاسيكو فرنسا أمام باريس لأول مرة منذ 9 سنوات.

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