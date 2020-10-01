لا عقوبات بسبب العنصرية على نيمار وألفارو جونزاليس في معركة كلاسيكو فرنسا

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

ألفارو جونزاليس - نيمار

قررت لجنة الانضباط عدم توقيع عقوبة على نيمار مهاجم باريس سان جيرمان أو ألفارو جونزاليس مدافع مرسيليا في واقعة العنصرية.

ولن توقع عقوبة على أي لاعب لعدم وجود أدلة تثبت العنصرية.

وقال نيمار إن جونزاليس نعته بـ"القرد"، بينما زعمت قناة TF1 الفرنسية وفقا لمراسلها في الملعب أن الأخير قال للبرازيلي "قرد أحمق قذر".

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وتلقى نيمار بطاقة حمراء وكذلك 4 لاعبين آخرين في مباراة ملتهبة شهدت عدة شجارات في ملعب بارك دي برنس.

وأشهر الحكم جيروم بريسارد 14 بطاقة صفراء وفي الوقت البديل من الشوط الثاني طرد 5 لاعبين منهم ثلاثي نيمار ولياندرو باريديس ولايفن كورزاوا.

وكان نيمار قد تعرض للإيقاف مباراتين مع إيقاف التنفيذ للمباراة الثالثة، رفقة لافين كورزاوا ولياندرو باريدس من باريس سان جيرمان، وجوردان أمافي وداريو بينيديتو من مرسيليا.

وفاز مارسيليا بكلاسيكو فرنسا أمام باريس لأول مرة منذ 9 سنوات.

نيمار ألفارو جونزاليس باريس سان جيرمان مرسيليا
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