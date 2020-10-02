مؤتمر جوارديولا – كلمات تاريخية في حق بييلسا.. عن "القانون السخيف" وموقف دياش

انهال بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بالإشادة على نظيره مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على ليدز يونايتد في ملعب إلاند رود غدا السبت، بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وصرّح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "إنه على الأرجح أكثر شخص أعشقه في عالم كرة القدم، كمدرب وكشخص أيضا".

وواصل: "أعتقد أنه أكثر مدرب أصلي في كافة العصور، فيما يخص طريقة قيادته لفرقه، إنه فريد من نوعه".

وشدد: "لا أحد يقدر على محاكاته، هذا مستحيل، خصوصا سلوكه كشخص خارج الملعب ومع الإعلام".

وأضاف: "كنت محظوظا بعض الوقت، فأنا لم أره كثيرا، لكن عندما سنحت لي الفرصة بقضاء وقتٍ معه، كان شيئا مهما بالنسبة لي".

وأوضح: "قيمة المدرب لا تعتمد على عدد الألقاب التي يحققها. صحيح أن فرقي حققت ألقابا أكثر منه، لكن فيما يخص الدراية بكرة القدم، أنا بعيد للغاية عن مستواه".

🗣 "He's the person who I admire the most in world football. I feel far away from his knowledge as a manager" Pep Guardiola speaking about the influence Marcelo Bielsa has had on his career pic.twitter.com/YXUKPHmLun — Football Daily (@footballdaily) October 2, 2020

وأكد: "من الممتع دائما مشاهدة فرقه، إنها فرق تتمتع بالنزاهة، ترغب دائما في الهجوم وتقديم كرة قدم جيدة للمشاهدين".

عند هذه النقطة، سُئل جوارديولا عما إذا كان بييلسا هو أكثر مدرب أثّر فيه بأفكاره الكروية، والإجابة جاءت بـ "لا".

جوارديولا أجاب: "لا، لأني لم أتواجد معه بشكلٍ يومي وفي التدريبات، ولذا يوهان كرويف كان أكثر مدرب أثّر عليّ في حياتي".

وواصل مشيدا بفريق بييلسا: "ليدز يونايتد هو مثال لما يجب أن يكون عليه الفريق تماما، إنهم يقاتلون ويبنون الهجمة بشكل مميز، وفي اللحظة المناسبة يهاجمون بعدد كبير من اللاعبين. لعبت 3 مرات أمام بييلسا عندما كان في أتليتك بلباو، وكل المباريات كانت صعبة جدا".

جوارديولا التقى بييلسا 3 مرات سابقة وقتما درّبا برشلونة وأتليتك بلباو على الترتيب موسم 2011\2012.

في مواجهتي الدوري لذاك الموسم، تعادلا 2-2، وفاز برشلونة 2-0، قبل أن يفوز برشلونة في نهائي الكأس 3-0.

الإصابات

تحوّل جوارديولا بعدها لمناقشة موقف لاعبيه، إذ يعاني من غياب 12 لاعبا في هذا الوقت المبكر من الموسم، لكنه تلقى أنباءً سعيدة بانتهاء فترة الحجر الصحي لـ إلكاي جوندوجان الذي أصيب بفيروس كورونا في وقتٍ سابق.

وقال بيب: "اليوم كان أول يوم لـ جوندوجان مع المجموعة، لكنه لم يتدرب بعد نهاية فترة الحجر. خلال التوقف الدولي سيتدرّب مع بقية اللاعبين هنا".

كما استبعد جابرييل جيسوس من رحلة ليدز: "آمل أن يكون جيسوس جاهزا بعد التوقف الدولي، إنه يتحسّن كل موسم عن الموسم الذي يسبقه، وهذه نقطة إيجابية، مركز المهاجم هو أصعب مركز في الملعب، ولذا عليه دائما أن يكون أسرع وأكثر حدة وأفضل في إنهاء الهجمة".

واستدرك: "لكن جيسوس لا يزال شابا ولديه الرغبة في التطور، نحن سعداء بتواجده معنا، ولدي الشعور أنه أفضل في كل موسم عن الموسم السابق".

مانشستر سيتي دعّم صفوفه قبل أيام قليلة بالمدافع البرتغالي روبن دياش، والتساؤل كان لو يستطيع اللاعب الظهور أمام ليدز يونايتد.

وأوضح جوارديولا: "تدرّب مع الفريق مرتين، وظهر بشكل جيد، إنه جزء من الفريق الآن".

وأكمل: "لدينا تدريب هذا المساء، وبعده سنقرر بشأن مشاركته".

قانون لمسة اليد

وانتقد جوارديولا قانون لمسة اليد الجديد الذي يقضي باحتساب مخالفة على أي لمسة حتى لو لم تكن متعمدة أو من مسافة قريبة.

وقال بيب: "أنا سعيد أن قانون لمسة اليد الجديد يتم انتقاده هذا الأسبوع، بعض ركلات الجزاء كانت سخيفة. كرة القدم لعبة لا يمكن توقعها، مثلما حدث مع إيريك داير أو مع برايتون أمام مانشستر يونايتد. الجميع يعرف عندما تكون لمسة اليد متعمدة أو عندما تصطدم فجأة باليد، واحتساب لمسة يد في الحالة الثانية هو أمر سخيف".

وأضاف: "آمل أن يقرر الحكام والمدربون ما هو الأفضل والأكثر عدلا لكرة القدم".

دوري أبطال أوروبا

ووقع مانشستر سيتي في المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، رفقة بورتو البرتغالي، وأولمبياكوس اليوناني، وأوليمبيك مرسيليا الفرنسي.

وعلّق بيب على القُرعة: "لا يمكنك التحكم في القُرعة، الموسم الماضي قالوا إننا محظوظين، ولكن شاهدوا ما حدث أمام أتالانتا".

🗣 "Hopefully the Premier league can decide the best for the game" Pep Guardiola has his say on the possible changes to the handball rules pic.twitter.com/OnNWUrm75s — Football Daily (@footballdaily) October 2, 2020

وأتم: "بعد التوقف الدولي ستعاني كل الأندية من جدول مزدحم للغاية من المباريات، وسنرى عندها أي مباراة ستكون الأولى. كل مباراة في دوري الأبطال تكون صعبة، آمل أن نصل للمنافسة في أفضل حال ونستعيد أكبر عدد من اللاعبين".

ويحتل مانشستر سيتي المركز 13 في الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط بعد فوزه وهزيمة ثقيلة على أرضه أمام ليستر سيتي بخماسية في الجولة الماضية.

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