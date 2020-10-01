تقرير بلجيكي يكشف الوجهة المحتملة لـ فايلر بعد الرحيل من الأهلي

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 18:05

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي والترسانة

كشفت صحيفة voetbalkrant البلجيكية الوجهة المحتملة للسويسري ريني فايلر الذي رحل مؤخرا عن تدريب النادي الأهلي.

وأشارت الصحيفة البلجيكية وفقا لمصادرها الخاصة إلى أن ريني فايلر قد يكون المدير الفني الجديد لفريق جينت البلجيكي.

وزعمت الصحيفة إلى احتمالية تولي فايلر تدريب جينت "مع وجود محادثات غير رسمية" حتى الآن مع المدرب الذي يرغب في العودة لأوروبا، وفقا للتقرير.

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وأوضح التقرير أن فايلر قال وداعا لـ الأهلي "لأنه يريد أن يكون قريبا من عائلته"، وخيار العودة للتدريب في بلجيكا "سيكون ضمن خيارات فايلر".

وتحدث التقرير عن قرار رحيل فايلر عن الأهلي، مشيرا إلى "المدرب أراد البقاء لقيادة الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن المفاوضات مع النادي لم تسير بالشكل الجيد. المدرب أراد أن يكون قريبا من عائلته مرة أخرى".

وأعلن الأهلي بشكل رسمي رحيل مدربه فايلر عن تدريب الفريق، مع تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا جديدا للمارد الأحمر. (طالع التفاصيل)

جينت البلجيكي وصيف النسخة الماضية من الدوري، يعاني بشدة من بداية الموسم الجديد في بلجيكا.

معاناة جينت في الدوري جعلت إدارة النادي تُقيل مدرب الفريق لازلو بولوني بعد أقل من شهر من تعيينه، وذلك بعد جمع 3 نقاط فقط من أول 5 مباريات.

إيفان دي فيت رئيس نادي جنت خرج بعد قرار إقالة المدرب ليعترف بأنه "أخطأت في قرار تعييني بولوني، ربما التسرع هو السبب"، وفقا لتصريحاته التي نقلتها وكالة رويترز وقتها.

وتولى المدرب المساعد مسؤولية قيادة جينت، وحتى اللحظة لم يختر النادي مدربه الجديد.

ويحتل جينت المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 7 مباريات.

وفشل جينت في الوصول لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر بطاقة الوصول لصالح دينامو كييف من أوكرانيا.

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