رسالة من موسيماني إلى جماهير الأهلي

دعا بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، جماهير الفريق إلى التحلي بالصبر بعد توليه المسؤولية.

وكان الأهلي قد أعلن تعيين موسيماني بشكل رسمي لقيادة الفريق خلفا للسويسري ريني فايلر.

وكشفت صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية عن تصوير موسيماني لمقطع فيديو سينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خبر تعيينه لقيادة الأهلي.

وغادر موسيماني جنوب إفريقيا رفقة مويرا تلاغالي وكيل أعمال و2 من مساعديه المقرر ضمهما في الجهاز الفني.

وقال موسيماني في الفيديو المقرر نشره وفقا للصحيفة: "أتشرف بالانضمام إلى النادي الأهلي".

وتابع "أشكر (بيبو) - يقصد محمود الخطيب - وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي لتكليفهم لي بالمهمة الصعبة التي تنتظرني".

وأضاف "أظهروا ثقتهم بي ويعتقدون أنه يمكنني نقل الفريق إلى مساحة أكبر وأكبر".

وكشفت الصحيفة الجنوب إفريقية عن إدراك موسيماني التوقعات الكبيرة التي ستعلقها عليه جماهير الأهلي وناشدهم للسماح له بالاستقرار.

ووجه موسيماني رسالته للجماهير: "إلى الشياطين الحمر، امنحوني مساحة وأعطوني الوقت وسأنتقل بالأهلي إلى المستوى التالي".

وتسعى جماهير الأهلي لحصد اللقب التاسع من بطولة دوري أبطال إفريقيا إذ كانت المرة الأخيرة عام 2013.

ويصطدم موسيماني بمواجهة الوداد المغربي في نصف النهائي بعدما اجتمع بهم في دور المجموعات وقت قيادة صنداونز.

ويبدأ موسيماني مهمته مع الأهلي يوم الأحد بمواجهة المقاولون العرب في الدوري ثم مباراتين في المسابقة التي حسمها الأهلي بالفعل.

ونشر النادي الأهلي مقطع الفيديو بالفعل