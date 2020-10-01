بالقرب من شخصية موسيماني.. حياته تتمحور حول كرة القدم ويمكنه أن ينفث النار أحيانا

ربما تعرف الجماهير المصرية بيتسو موسيماني من غرفة المؤتمر الصحفي والمنطقة الفنية جيدا، لديه العديد من التصريحات التي لا تُنسى وأيضا نتائج لا تُنسى.

لا شك أن تجربته مع صنداونز لاقت صدى ونجاحا في القارة خاصة بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال في 2016، منذ ذلك الحين والمدرب وفريقه أحد الفرق التي لا يمكنك استبعادها من الحسابات مهما كانت الظروف.

FilGoal.com يصحبكم من خلال التقرير التالي للتعرف على شخصية موسيماني عن قرب، طباعه وطريقة تعامله مع اللاعبين وأكثر.

اتجه FilGoal.com أولا للحديث مع شخص يعرف موسيماني شخصيا ويعتبر نفسه مقربا منه، مودوزي مدونجي معد ومخرج قنوات "سوبر سبورتس" الجنوب إفريقية.

وصرح مودوزي قائلا: "أجده شخص مخلص وصادق في طريقة حديثه، مباشر للغاية ويقف دوما خلف معتقداته".

وواصل "من خلال ملاحظتي لشخصيته عن قرب، إنه شخص ومدرب طموح للغاية وذكي ويتكيف سريعا على الأجواء ويمكنه تحمل أي سلطة أو مسؤولية ويساند ما يؤمن به".

وأوضح "رغم أن ذلك يبدو حادا بعض الشيء، إلا أنه هادئ وجيد الطباع ويمكن التواصل معه".

وأكمل "قد يكون هادئا لكنه يجيد التحدث، يظل دوما على طبيعته، شخصيته قوية كمدرب ويعرف ما يريده دائما".

مجموع بيتسو موسيماني في لعبة Football Manager 70 من 100، اللعبة منحته 17 من 20 في تحديد الهدف، و14 في معدل الانضباط و15 في التحفيز لكنها منحته درجات ضعيفة في التكيف وإدارة اللاعبين، ربما فقط بسبب المنافسة في الدوري وترتيبه في الأولوية للعبة.

لكن اللعبة في مجموع القدرات النفسية وطريقة التعامل مع اللاعبين منحته جيد جدا وفي الجانب التقني منحته جيد، بجانب الثناء كثيرا على قدرته في التعامل مع الشباب.

اتجه FilGoal.com للحوار مع روب ديلبورت رئيس قسم الأبحاث في "سبورتس إنتراكتيف" المسؤولة عن إنتاج لعبة فوتبول مانجر الشهيرة وكذلك المسؤول عن الدوري الجنوب إفريقي في اللعبة حول شخصيته وتقييمه للمدرب.

يقول ديلبورت: "إنه شخص مثير للاهتمام، عاطفي وحساس وشغوف وربما مجنون بعض الشيء يمكنه أن يغضب أيضا ويستمتع للغاية بالألعاب الذهنية مع المدربين والفرق".

وتابع "يتوقع دوما من لاعبيه الكثير، لكن معظم من عملوا معه يحترمونه كثيرا".

وأردف "بالنسبة للتعامل مع الإعلام، قد يغضب في بعض الأحيان، لأنه في جنوب إفريقيا كانت لديه علاقات حب وكراهية مع البعض، لطالما استمتعت بمقابلاته بعد المباريات".

موقع سوكر لادوما الجنوب إفريقي كتب في عام 2014 عن موسيماني: "معظم مشجعي كرة القدم يظلون أمام التلفاز عقب نهاية مباريات صنداونز فقط من أجل أن يستمعوا إلى وجهات نظر بيتسو موسيماني خلال المقابلات عقب المباريات".

ما بين رفع الصوت ووصفه أحيانا بـ"المتعجرف" وانتقاد الحكام وغيرها من الأمور، وصفه الموقع بـ"رجل يكره الخسارة".

اتجه FilGoal.com لسؤال تابيسو تيما "تي تي" مقدم البرامج والمذيع والمحلل الجنوب إفريقي والذي تابع مسيرة موسيماني من خلال تحليله لمواجهات الدوري، حول شخصية المدرب الجديد للنادي الأهلي.

يجيب تي تي: "موسيماني مدرب متطلب للغاية يطلب الكثير من لاعبيه ويطالب بالكثير من الالتزام وصارم للغاية معهم، عقلية لاعبي جنوب إفريقيا مختلفة، وأظن أن ذلك شيء سيكون لمصلحته لأنه سيستمع بالعمل مع اللاعبين المصريين لأن العقلية مختلفة للغاية".

وواصل "هم مقاتلون ومن خلال خبرتي مع اللاعبين من شمال إفريقيا خاصة من الأمم العربية، مقاتلون ولديهم شخصيات قوية وملتزمون بشكل عام، في جنوب إفريقيا أسلوب الحياة يكون صعب، اللاعبون الشباب يحبون السهر وشرب الخمور ما يعني أنهم لا يحصلون على ما يكفي من راحة".

وأكمل "بيتسو لا يقبل ذلك قط، إنه متشدد للغاية في هذا الصدد، ويتخلص من أي لاعب لديه أسلوب حياة سيء، لذا، أعتقد في مصر تلك لن تكون مشكلة بالنسبة له، وأعتقد أنه سيحب الروح القتالية، لأنه مقاتل وشخص قوي ويطلب الكثير من لاعبيه لأنه يطلب الكثير من نفسه يعمل بقوة، ويهدي كل ما لديه للعبة ويركز عليها، لا يلعب غولف أو لديه حياة اجتماعية، حياته بالكامل تدار حول كرة القدم".

وأردف "علاقته بالإعلام في جنوب إفريقيا يمكننا أن نصفها بأن لديه إحترام وإعجاب حاليا، يمكنه أن يكون عنيدا ويدخل إلى خلافات ليس بحاجة إليه، لكنه شخص صريح ويقول دائما ما في باله".

وأكمل "صادق للغاية، ويمكنه أن يكون عاطفيا ويمكنه أن يفقد هدوئه ويقول بعض الأشياء التي تتسبب له في مشاكل، في جنوب إفريقيا تم تغريمه كثيرا، لأنه يقول كل ما في رأسه".

واسترسل "علاقته بالإعلام تطورت على مدار السنوات، بمجرد أن أصبح فائزا، لأن الناس لا يمكنها أن تتجاهلك أو تسخر منك وأنت فائز، وهو استمر في الفوز طيلة الوقت، لم يكن لدى الناس خيارا سوى تقبله واحترامه، حتى لو لم يكونوا متفقين معه معظم الوقت".

وتابع "لكنهم أصبحوا يقدرونه ويحترمونه لما حققه في اللعبة، لا يحب الجميع شخصيته، لكنه لديه شخصية فائز، وليس من السهل دوما الاتفاق مع هذه النوعية من الأشخاص، حتى حينما يتعامل مع لاعبيه يتعامل من هذا المنطلق، تلك هي وظيفته".

واستطرد "إنه ليس شخص من الصعب الوصول إليه، معظم الذين كانوا على خلاف معه سيخبرونك أنهم يحترمونه، لديه طريقة مختلفة لفعل الأشياء، وهو مقاتل".

واستكمل "إن لم ينجح فريقه فسأؤكد لك أنه بذل كل جهده للفوز، كما أنه شخص يكره الخسارة، لا يقبلها أبدا، لا يتحمل الأمر، إنه ليس شيئا يتعامل معه جيدا على الإطلاق لكنه شخص رائع".

موسيماني توج مع صنداونز بلقب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين كما فاز بكأس الاتحاد الجنوب إفريقي مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرة والسوبر الإفريقي مرة، واختير مدرب الشهر خمس مرات في جنوب إفريقيا وأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وأفضل مدرب في القارة مرة.

يتابع تي تي حديثه لـFilGoal.com قائلا: "ليس هادئا وليس صاخبا في حديثه، حينما يصبح الحديث عن المباراة فهو يتغير تماما يصبح شخصية أخرى حينما يكون الأمر منوطا بالعمل، هناك نار بداخله، حتى في غرفة الملابس هو شخصية أخرى يمكنه أن ينفث النار، ليس شخصا اجتماعيا كثيرا، يحتفظ لنفسه بالكثير من التفاصيل، إنه مهووس بعمله، لا يخرج للاحتفالات والمناسبات الاجتماعية".

وأردف "كل حياته حول كرة القدم، في الصباح والظهر والليل كرة القدم هي كل ما يفعله".

وأتم "في منزله أعتقد أن لديه 5-6 تلفزيونات جميعهم لكي يتمكن من تسجيل البرامج والمباريات ولديه قنوات مدفوعة من دول مختلفة أشياء ليست لدى الكثيرين في جنوب إفريقيا، لكي يشاهد أداء فرق مثل ليدز، إنه دائما يشاهد كرة القدم طيلة الوقت، يحلم بها، وهذه هي شخصيته، يمكنه أن يكون بعض الشيء مهووسا باللعبة".