رسميا – الأهلي يعلن: موسيماني مدربا للفريق.. والجهاز المعاون

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 13:10

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني

أصبح الأمر رسميا الآن.. الأهلي أعلن التعاقد مع بيتسو موسيماني مدربا للفريق بعد إنهاء التعاقد مع ريني فايلر.

أعلن النادي الأهلي إنهاء التعاقد مع ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق بشكل رسمي، "بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة".

من جهة أخرى، أعلن الأهلي التعاقد مع موسيماني كمدير فني جديد للفريق ولمدة موسمين مقبلين.

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وكشف الأهلي عن الجهاز المعاون لـ موسيماني، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

موسيماني نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام صباح اليوم، يكشف فيه تواجده في المطار في رحلة التوجه إلى القاهرة لبدء مهمته الجديدة.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صنداونز لـ4 مواسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وجاء نصب بيان الأهلي كالتالي:

قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم الخميس الموافق ١/١٠/٢٠٢٠ برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام علي الكرة والتي تضمنت ما يلي :-

1-إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد/ ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة القادمة.

2-التعاقد مع السيد/ بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد الجمعة ٢/١٠ /٢٠٢٠ ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد. والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

الأهلي موسيماني
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