قائمة فرنسا – عودة بوجبا وكومان.. وغياب ميندي وسيسوكو

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة بلاده للتوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة عودة بول بوجبا بعد غيابه عن التوقف السابق لإصابته بفيروس كورونا.

كما يعود كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ، وزميله لوكاس هيرنانديز ظهير أيسر الفريق الألماني بطل الخماسية.

فيما يبتعد فيرلان ميندي ظهير ريال مدريد الذي كان متواجدا في التجمع السابق، والأمر نفسه ينطبق على موسى سيسوكو لاعب وسط توتنام هوتسبير.

ولا يظهر ألفونس أريولا حارس مرمى فولام، أو بنجامين ميندي ظهير مانشستر سيتي، أو نبيل فقير صانع ألعاب ريال بيتيس.

وتخوض فرنسا 3 مباريات في التوقف الدولي المقبل، الأولى ودية أمام أوكرانيا في سان دوني يوم 7 أكتوبر.

ثم تستقبل البرتغال في سان دوني أيضا يوم 11 أكتوبر بدوري الأمم الأوروبية، قبل أن تحل ضيفة على كرواتيا في زغرب يوم 14 أكتوبر ضمن منافسات نفس البطولة.

قائمة فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – ستيف مانداندا (أوليمبيك مرسيليا) – مايك ماينيان (ليل)

الدفاع: رافاييل فاران (ريال مدريد الإسباني) – كليمنت لونجليه (برشلونة الإسباني) – بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان) – دايوت أوباميكانو (لايبزج الألماني) – ليو دوبوا (أوليمبيك ليون) – بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني) – لوكاس ديني (إيفرتون الإنجليزي)

الوسط: بول بوجبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – نجولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي) – كورنتين توليسو (بايرن ميونيخ الألماني) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) – ستيفن نزونزي (رين) – إدواردو كامافينجا (رين) – حسام عوار (أوليمبيك ليون)

الهجوم: أوليفييه جيرو (تشيلسي الإنجليزي) – أنطوان جريزمان (برشلونة الإسباني) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) – أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – وسام بن يدر (موناكو)

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