مصدر من صنداونز يكشف لـ في الجول مرافقي موسيماني في رحلته إلى مصر.. ومصير موكينا

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 15:21

كتب : محمد عبد العظيم

بيتسو موسيماني - الأهلي - صن داونز

بيتسو موسيماني بات مدربا للنادي الأهلي رسميا بعد إعلان الأهلي، فمن سيكونوا مساعديه؟

حسب بيان الأهلي، سيكون لـ موسيماني في الجهاز الفني، مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء في جهازه الفني الذي سيصل به من جنوب إفريقيا. (طالع البيان)

FilGoal.com كشف أمس الأربعاء بأن مساعدي موسيماني سيكونوا رولاني موكوينا كمدرب مساعد، وكابيلو رانجوانا كمدرب أحمال، وموسي ماتلابا كمحلل أداء. (طالع التفاصيل)

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اليوم الخميس، انطلقت طائرة موسيماني بالفعل من جنوب إفريقيا، في رحلة وصوله إلى مصر.

مصدر من فريق ماميلودي صنداونز كشف لـ FilGoal.com أسماء المساعدين الذين اصطحبهما موسيماني معه بالعفل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كنت في المطار رٌفقة موسيماني لوداعه قبل السفر إلى مصر".

وأضاف "موسيماني اصطحب معه موسى ماتلابا محلل الأداء، وكابيلو رانجوانا المعد البدني".

المصدر أتبع "رولاني موكينا المدرب المساعد لم يسافر مع موسيماني وما زال في جنوب إفريقيا".

وشرح "موكينا سيعقد اجتماعا مع إدارة صنداونز وربما يستمر في تدريب الفريق كرجل أول أو يستمر مع الجهاز الفني الجديد كمدرب عام أيضا، وربما يستقر في النهاية للسفر واللحاق بموسيماني في الأهلي".

وأتم "مصير موكينا سيتحدد خلال 48 ساعة سواء بالاستمرار في صنداونز أو الالتحاق بالأهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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