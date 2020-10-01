زيدان: لم نقدم مباراة رائعة أمام بلد الوليد لكن يجب التحلي بالصبر والهدوء

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 14:45

كتب : FilGoal

زيدان

اعترف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن فريقه لم يقدم الأداء المتوقع منه في لقاء بلد الوليد، وطالب الجماهير بالصبر والهدوء.

وحقق ريال مدريد فوزه الثاني تواليا في الدوري بإسقاط ضيفه بلد الوليد بهدف فينيسوس جونيور يوم الأربعاء في الجولة الرابعة.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا ضد فريق قوي للغاية، يدافع جيداً، وكنا نعرف قبل المباراة باننا سنعاني".

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وأضاف "كانت مباراة صعبة، لكننا فزنا بالـ3 نقاط، لقد بدأنا الدوري الإسباني للتو، لم نقدم مباراة رائعة أمام بلد الوليد، هذا صحيح، لكن يجب التحلي بالصبر والهدوء".

وشدد المدرب الفرنسي "المهم بالنسبة لنا هو الفوز بالـ3 نقاط، وسنتحسن تدريجياً بكل تأكيد".

وتابع "نظافة الشباك أمر مهم. واجهنا بعض المشكلات في الهجمات المرتدة لأنهم يمكنهم مهاجمتك من وقت لآخر، والمشكلة الوحيدة التي عانينا منها هي فقدان الكرة، على غير العادة".

وأتم "قدم اللاعبون أفضل ما لديهم، علينا الاستمتاع لأننا في نهاية المطاف نعلم أننا بإمكاننا التحسن".

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ويحل الفريق ضيفا على ليفانتي يوم الأحد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط متساويا مع المتصدرين خيتافي وفالنسيا.

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