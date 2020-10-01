خبر في الجول – توافق مبدئي بين الأهلي وصنداونز حول سيرينو

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 11:51

كتب : أحمد الخولي

جاستون سيرينو لاعب صنداونز

قد يكون تولي بيتسو موسيماني المٌنتظر لتدريب الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، مصحوبا بصفقة أخرى قوية للمارد الأحمر.

علم FilGoal.com بأن الأهلي وصنداونز حاليا في مرحلة من التوافق حول إمكانية انتقال جاستون سيرينو الجناح الأوروجواني للنادي الأهلي.

الأهلي وماميلودي صنداونز متوافقان حول الجانب المادي للصفقة، بجانب توافق رغبة اللاعب مع اللعب في الأهلي التي لا يمانع فكرتها.

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تولي موسيماني لـ الأهلي هو ما يسهل الصفقة، والتي ربما تتم خلال الفترة القليلة المقبلة.

FilGoal.com علم أيضا بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يتواجد حاليا في مقر الاهلي رٌفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي بانتظار اجتماع لـ لجنة التخطيط عقب الاجتماع الجاري حاليا لمجلس الإدارة، وذلك للحديث حول صفقة سيرينو.

ماميلودي صنداونز كان قد جدد تعاقده مع سيرينو حتى عام 2024 قبل عدة أشهر فقط.

صاحب الـ29 عاما شارك في 41 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

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