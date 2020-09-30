تعرف على جميع فرق دور المجموعات والتصنيف لـ دوري أبطال أوروبا

انتهت مواجهات الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا بصعود كل من ريد بول لايبزج الألماني وكراسنودار الروسي وميتلاند الدنماركي.

32 فريقا سيتنافسون في أقوى بطولة على مستوى الأندية في العالم بدءا من دور المجموعات.

إليكم جميع الفرق المتأهلة لدور المجموعات والتي سيتم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق.

إسبانيا (4): ريال مدريد – برشلونة – أتليتكو مدريد – إشبيلية

إنجلترا (4): ليفربول – مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد – تشيلسي

إيطاليا (4): يوفنتوس – إنتر – أتالانتا – لاتسيو

ألمانيا (4): بايرن ميونيخ – بوروسيا دورتموند - ريد بول لايبزج – بوروسيا مونشنجلادباخ

فرنسا (3): باريس سان جيرمان – مرسيليا – ستاد رين

روسيا (3): زينيت سان بطرسبرج – لوكوموتيف موسكو - كراسنودار

أوكرانيا (2): شاختار دونتسك – دينامو كييف

البرتغال (1): بورتو

بلجيكا (1): كلوب بروج

تركيا (1): إسطنبول باشاكشهير

هولندا (1): أياكس

اليونان (1): أولمبياكوس

المجر (1): فيرنتسفاروتش

الدنمارك (1): ميتلاند

النمسا (1): ريد بول سالزبورج

وإليكم تصنيف الفرق من الأول للرابع

التصنيف الأول

بايرن ميونيخ (حامل اللقب) – إشبيلية (بطل الدوري الأوروبي) – ريال مدريد – ليفربول – يوفنتوس – باريس سان جيرمان – زينيت سان بطرسبرج – بورتو

التصنيف الثاني

برشلونة – أتليتكو مدريد – مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد – شاختار دونتسك – بوروسيا دورتموند – تشيلسي – أياكس

التصنيف الثالث

دينامو كييف – ريد بول سالزبورج – ريد بول لايبزج – إنتر ميلان – أولمبياكوس – لاتسيو – كراسنودار – أتالانتا

التصنيف الرابع

لوكوموتيف موسكو – مرسيليا – كلوب بروج – بوروسيا مونشنجلادباخ – أسطنبول باشاكشهير – ميتلاند – ستاد رين - فيرنتسفاروتش