زيدان: إصابة هازارد ليست كبيرة لكن لا أعرف متى سيعود

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 12:37

كتب : FilGoal

إدين هازارد

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن إصابة لاعبه إدين هازارد ليست كبيرة، مشيرا إلى شعور الأخير بالحزن بسبب ابتعاده عن المباريات مرة أخرى.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ولم يشارك هازارد (29 عاما) في أي مباراة بالموسم الحالي وبسبب الإصابة شارك فقط في 22 مواجهة بالموسم الماضي الذي كان الأول له مع ريال مدريد منذ انتقل من تشيلسي.

وصرح زيدان في مؤتمر صحفي "لا أستطيع إخباركم كم سيطول غيابه. تعرض لإصابة خلال التدريبات، لا علاقة لها بالإصابة التي تعرض لها سابقا وهذه الأشياء تحدث".

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واستمر حامل لقب الدوري الإسباني "غاب فترة طويلة. لا أعتقد أن غيابه سيطول هذه المرة لكن لا أعرف متى سيعود. هازارد حزين لأنه كان بخير".

وحقق ريال مدريد فوزه الثاني تواليا في الدوري بإسقاط ضيفه بلد الوليد بهدف فينيسوس جونيور يوم الأربعاء في الجولة الرابعة.

ويحل الفريق ضيفا على ليفانتي يوم الأحد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط متساويا مع المتصدرين خيتافي وفالنسيا.

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