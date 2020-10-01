خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة

غادر ريني فايلر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ضد الترسانة في كأس مصر بعد أول سؤال تلقاه من الصحفيين تاركا ملعب اللقاء وتوجه مباشرة إلى مطار القاهرة. (طالع التفاصيل)

ويكشف لكم FilGoal.com ماذا فعل فايلر في آخر الدقائق الذي قضاها في مصر قبل السفر.

توجه فايلر مباشرة من ملعب المباراة إلى فندق إقامته في القاهرة لجمع متعلقاته الشخصية.

لكن المدرب السويسري ترك جزءا كبيرا من متعلقاته الشخصية في فندق الإقامة واصطحب معه فقط حقيبة صغيرة.

ورافق فايلر أثناء رحلته إلى مطار القاهرة توماس بينكيل مدرب الأحمال من أجل توديعه.

وعلم FilGoal.com أن فايلر يشعر بالصدمة من طريقة رحيله وعدم تفهم مسؤولي الأهلي لرغبته في الحصول على إجازة خاصة لرؤية أسرته وأن رغبته كانت الاستمرار والبقاء ولا يعرف لماذا أصرت الإدارة على موقفها وشعورها كان أنه يبحث عن الرحيل.

فايلر أيضا يشعر بالصدمة بسبب تلقيه لعدة رسائل عبر هاتفه الشخصي من أرقام مجهولة غاضبه منه بسبب رحيله من الأهلي.

أما بالنسبة لباقي مساعد فايلر ينتظرون قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم الخميس، ومن ثم سيغادرون القاهرة تباعا.

وغادر فايلر مصر في تمام الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل لليوم الخميس، على رحلة متجهة إلى أمستردام في هولندا.

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الأهلي أعلن قبل أيام عن عقد اجتماع صباح غدا الخميس، من أجل اتخاذ قرارا بشأن مستقبل ريني فايلر مع القلعة الحمراء.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن استقرار الأهلي على توجيه الشكر للمدرب السويسري على الفترة التي قضاها مع الفريق.(طالع التفاصيل)

كما كشف FilGoal.com عن اتفاق الأهلي مع بيتسو موسيماني الذي رحل عن تدريب صنداونز الجنوب إفريقي على تدريب الفريق الأحمر خلفا لفايلر.(طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي اليوم الخميس، الموافق 1 أكتوبر توجيه الشكر لفايلر وفقا للشرط المتواجد في تعاقد الأهلي مع فايلر الذي يتيح لأي من الطرفين فسخ التعاقد في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر مجانا. وتعيين بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي بدلا منه.