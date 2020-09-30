فايلر يغادر المؤتمر الصحفي لمباراة الترسانة بعد سؤاله عن أسباب ترك الأهلي

غادر ريني فايلر المدير الفني للأهلي المؤتمر الصحفي بعد مباراة الترسانة في كأس مصر بمجرد سؤاله عن مستقبله مع النادي الأحمر.

وفاز الأهلي على الترسانة بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 لكأس مصر. (طالع التفاصيل)

وبدأ فايلر الحديث في المؤتمر الصحفي قائلا: "سوف أرد على الأسئلة المتعلقة بالمباراة فقط ولا أريد أي أسئلة خارج المباراة".

وأضاف "سجلنا هدفين بشكل مبكر في المباراة ساعدوا الفريق على فرض سيطرته ولكن هدف الترسانة جعل المواجهة أصعب".

ومع أول سؤال موجه إلى فايلر عن سبب رحيله عن الأهلي، ترك فايلر المؤتمر الصحفي وغادر القاعة سريعا.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن استقرار الأهلي على توجيه الشكر للمدرب السويسري على الفترة التي قضاها مع الفريق. (طالع التفاصيل)

كما كشف FilGoal.com عن اتفاق الأهلي مع بيتسو موسيماني الذي رحل عن تدريب صنداونز الجنوب إفريقي على تدريب الفريق الأحمر خلفا لفايلر. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي غدا الخميس، الموافق 1 أكتوبر توجيه الشكر لفايلر وفقا للشرط المتواجد في تعاقد الأهلي مع فايلر الذي يتيح لأي من الطرفين فسخ التعاقد في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر مجانا. وتعيين بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي بدلا منه.