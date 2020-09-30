فايلر يغادر المؤتمر الصحفي لمباراة الترسانة بعد سؤاله عن أسباب ترك الأهلي

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 22:13

كتب : أحمد الخولي

ريني فايلر - الأهلي والترسانة

غادر ريني فايلر المدير الفني للأهلي المؤتمر الصحفي بعد مباراة الترسانة في كأس مصر بمجرد سؤاله عن مستقبله مع النادي الأحمر.

وفاز الأهلي على الترسانة بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 لكأس مصر. (طالع التفاصيل)

وبدأ فايلر الحديث في المؤتمر الصحفي قائلا: "سوف أرد على الأسئلة المتعلقة بالمباراة فقط ولا أريد أي أسئلة خارج المباراة".

أخبار متعلقة
متعب: فايلر نظر تحت قدميه فقط.. وأحيي إدارة الأهلي على قرارها في ليلة وداع فايلر.. الأهلي يعبر الترسانة في كأس مصر بثنائية أجايي خبر في الجول – موسيماني أبرز المرشحين لخلافة فايلر في تدريب الأهلي خبر في الجول – الاتفاق تم.. موسيماني يخلف فايلر في الأهلي

وأضاف "سجلنا هدفين بشكل مبكر في المباراة ساعدوا الفريق على فرض سيطرته ولكن هدف الترسانة جعل المواجهة أصعب".

ومع أول سؤال موجه إلى فايلر عن سبب رحيله عن الأهلي، ترك فايلر المؤتمر الصحفي وغادر القاعة سريعا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن استقرار الأهلي على توجيه الشكر للمدرب السويسري على الفترة التي قضاها مع الفريق. (طالع التفاصيل)

كما كشف FilGoal.com عن اتفاق الأهلي مع بيتسو موسيماني الذي رحل عن تدريب صنداونز الجنوب إفريقي على تدريب الفريق الأحمر خلفا لفايلر. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي غدا الخميس، الموافق 1 أكتوبر توجيه الشكر لفايلر وفقا للشرط المتواجد في تعاقد الأهلي مع فايلر الذي يتيح لأي من الطرفين فسخ التعاقد في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر مجانا. وتعيين بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي بدلا منه.

الأهلي فايلر الترسانة كأس مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريكاردو: مازلت في مرحلة معرفة باللاعبين.. وتقييمي نهاية الموسم 5 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – بركات: نواجه أزمة بسبب المواعيد.. ومن المبكر الحديث عن القائمة 9 دقيقة | منتخب مصر
منافسا الأهلي والزمالك - اشتعال قمة الدوري المغربي.. فوز الوداد وتعادل الرجاء وخسارة نهضة بركان 13 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: نجحنا في تفادي مفاجآت الكأس أمام الترسانة.. ونواصل التحضير لمواجهة الوداد 18 دقيقة | الدوري المصري
الخماسية الثانية.. بايرن ميونيخ يتفوق على دورتموند ويتوج بالسوبر الألماني 21 دقيقة | أوروبا
ثلاثية جديدة.. يونايتد يُسقط برايتون ويطير لربع نهائي كأس الرابطة 42 دقيقة | أوروبا
فايلر يغادر المؤتمر الصحفي لمباراة الترسانة بعد سؤاله عن أسباب ترك الأهلي ساعة | الدوري المصري
مانشستر سيتي ينسى أحزانه ويتفوق على بيرنلي بثلاثية في كأس الرابطة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك