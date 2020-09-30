في ليلة وداع فايلر.. الأهلي يعبر الترسانة في كأس مصر بثنائية أجايي

فاز الأهلي على الترسانة بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 لكأس مصر، ليتأهل الفريق الأحمر إلى ربع النهائي ليواجه أبو قير للأسمدة.

ولعب الأهلي مباراته الأخيرة تحت قيادة المدير الفني السويسري ريني فايلر الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء في الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن الأهلي قبل أيام عن عقد اجتماع صباح غدا الخميس، من أجل اتخاذ قرارا بشأن مستقبل ريني فايلر مع القلعة الحمراء.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن استقرار الأهلي على توجيه الشكر للمدرب السويسري على الفترة التي قضاها مع الفريق. (طالع التفاصيل)

كما كشف FilGoal.com عن اتفاق الأهلي مع بيتسو موسيماني الذي رحل عن تدريب صنداونز الجنوب إفريقي على تدريب الفريق الأحمر خلفا لفايلر. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي غدا الخميس، الموافق 1 أكتوبر توجيه الشكر لفايلر وفقا للشرط المتواجد في تعاقد الأهلي مع فايلر الذي يتيح لأي من الطرفين فسخ التعاقد في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر مجانا. وتعيين بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي بدلا منه.

تفاصيل المباراة

بدأ الأهلي المباراة بحارس مرمى مصطفى شوبير الذي خاض أول لقاء له مع الفريق الأحمر بسبب غياب محمد الشناوي.

كما شارك حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم بعد إصابة رامي ربيعة وغياب أيمن أشرف للإيقاف.

تقدم الأهلي في الدقيقة 6 عن طريق جونيور أجايي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أليو بادجي.

وأضاف أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 15 بمتابعة لعرضية حسين الشحات من الناحية اليمنى.

وفي الدقيقة 42 نجح الترسانة في تسجيل الهدف الأول بضربة رأسية من إبراهيم منصور.

مع بداية الشوط الثاني دفع فايلر بالظهير الأيمن محمد هاني بدلا من محمود وحيد، ليتحول أحمد فتحي للظهير الأيسر.

وشارك محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 64 بدلا من مروان محسن.

ثم دخل محمد شكري لاعب الأهلي الشاب بدلا من أليو بادجي ليشارك في مركز الجناح الأيسر ويتحول أجايي إلى قلب الهجوم.

وأجرى فايلر التغيير الأخير في الوقت بدلا من الضائع بنزول محمد فخري بدلا من أفشة، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الفريق الأحمر.