تعرف على تقييم النني أمام ليفربول من الصحف الإنجليزية

واصل محمد النني لاعب وسط أرسنال الظهور كأساسي مع فريقه، وذلك في لقاء ليفربول بالدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة مشاركة كاملة للثنائي المصري، النني في صفوف أرسنال ومحمد صلاح مع ليفربول.

تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

وجاء تقييم شبكة سكاي سبورتس لأداء النني أمام ليفربول بـ6 درجات.

فيما حصد لاعب بازل السابق 6.2 درجة في تقييم شبكة فوت موب للإحصائيات.

أما جريدة ميرور فجاء تقييمها للنني بـ6 درجات، وعلقت على أداءه "لم يثبت نفسه في وسط ملعب أرسنال أمام ضغط ليفربول الرهيب".

شبكة هو سكورد للإحصائيات أعطت 6.3 درجة للدولي المصري.

النني لعب 4 مباريات بشكل أساسي من أصل 5 مباريات لعبها أرسنال هذا الموسم، وذلك بعد عودته من صفوف بشكتاش الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.





































ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال مجددا في الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الخميس المقبل.