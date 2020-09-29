تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك أرسنال في الدوري الإنجليزي، لكن مدربه يورجن كلوب يرى أنه قدم مباراة استثنائية، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي التي فاز بها فريقه 3-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف الريدز كان ترينت ألكسندر أرنولد، إذ حصل على 8.1 درجة كمتوسط تقييم.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بدأ الموسم بالفوز على ليدز بطل دوري القسم الثاني الموسم المنصرم قبل إسقاط تشيلسي ثم المدفعجية.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة للثنائي المصري، محمد النني في صفوف أرسنال وصلاح مع ليفربول.

تعرف على تقييم النني أمام ليفربول من الصحف الإنجليزية





































ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال مجددا في الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الخميس المقبل.