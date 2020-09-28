ربيعة: الملاعب في مصر غير مؤهلة لممارسة كرة القدم
الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 22:37
كتب : FilGoal
يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن مستوى ملاعب كرة القدم في مصر يتسبب في إصابة الكثير من اللاعبين.
رامي ربيعة
النادي : الأهلي
وقال ربيعة عبر قناة الأهلي: "لم أتعرض لأي إصابة خلال العام الماضي وإصابتي بسبب تعرضي لشد في العضلة الخلفية قبل مباراتين وخوض مباراتي نادي مصر وطنطا".
وأضاف "الملاعب في مصر غير مؤهلة للممارسة كرة القدم وكل لاعبي مصر تعاني بسبب الملاعب".
وأكمل "سبب تعرضي للإصابة ليس في جسدي والدليل أنني منذ التعافي من إصابة الحوض لم أتعرض لأي إصابة أخرى".
وأكد "أعمل على المشاركة في لقاء العودة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
وأتم تصريحاته "إصابتي ليست كبيرة ولكن توقيت الإصابة هو الذي جعلها صعبة".
وتعرض ربيعة لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي ضد طنطا.
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