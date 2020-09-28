ربيعة: الملاعب في مصر غير مؤهلة لممارسة كرة القدم

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي أمام مصر

يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن مستوى ملاعب كرة القدم في مصر يتسبب في إصابة الكثير من اللاعبين.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ربيعة عبر قناة الأهلي: "لم أتعرض لأي إصابة خلال العام الماضي وإصابتي بسبب تعرضي لشد في العضلة الخلفية قبل مباراتين وخوض مباراتي نادي مصر وطنطا".

وأضاف "الملاعب في مصر غير مؤهلة للممارسة كرة القدم وكل لاعبي مصر تعاني بسبب الملاعب".

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وأكمل "سبب تعرضي للإصابة ليس في جسدي والدليل أنني منذ التعافي من إصابة الحوض لم أتعرض لأي إصابة أخرى".

وأكد "أعمل على المشاركة في لقاء العودة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته "إصابتي ليست كبيرة ولكن توقيت الإصابة هو الذي جعلها صعبة".

وتعرض ربيعة لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي ضد طنطا.

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