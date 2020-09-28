في الجول يكشف تفاصيل الملف الطبي الذي طلبه باتشيكو في الزمالك

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 20:13

كتب : إبراهيم رمضان

باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك

طلب جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك الحصول على ملف طبي عن حالة جميع اللاعبين المصابين في الفريق ومدة غيابهم والبرامج المخصصة لعودتهم.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل الملف الذي حصل عليه باتشيكو.

محمود عبد العزيز "زيزو"

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يتواجد اللاعب حاليا في ألمانيا ويخضع لفحوصات طبية بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، كذلك ينفذ اللاعب برنامجا تأهيليا ضمن الخطة الموضوعة له.

موعد عودة زيزو للمران لم يتحدد بعد وسيُعرف ذلك بعد التقرير الذي سيكتبه الطبيب الألماني.

محمود عبد الرازق "شيكابالا"

مازال يواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة وتم تحديد فترة علاج وتأهيل مدتها من 4لـ6 أسابيع.

ولم تتحدد بعد فرص شيكابالا من مواجهتي الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منتصف شهر أكتوبر المقبل.

ولا يريد الجهاز الطبي التعجل في الدفع بشيكابالا إلا بعد التأكد من تماثله للشفاء كليا.

محمد عبد الشافي

يجري الجهاز الطبي للزمالك محاولات مكثفة لتجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للحاق بمواجهة الرجاء في ظل ان فرصه قائمة في اللحاق باللقاء.

ويجري عبد الشافي آشعة كل عدة أيام لمعرفة مدى درجة الشفاء واستجابته للعلاج من الإصابة التي تعرض لها بكسر في الترقوة.

وإن لم يستطع الظهير الأيسر للزمالك اللحاق بلقاء الذهاب ضد الرجاء فبشكل كبير سيتواجد في مواجهة الإياب.

محمد أوناجم

بات أوناجم جاهزا للمشاركة بعدما اكتمل شفائه بنسبة كبيرة جدا وأصبح لائقا للمشاركة في المران.

وأصبح اللاعب المغربي جاهزا للمشاركة في لقاء المصري المقبل بعد قرار الجهاز الطبي.

لكن ربما يرى الجهاز الفني الجديد للزمالك، بأن أوناجم ليس جاهزا بدنيا بعد بسبب الغياب لفترة عن التدريبات، أو يفضلون إراحته لمباراة أخرى لضمان سلامته.

باتشيكو الزمالك
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