ليكيب: ليدز يونايتد في مفاوضات متقدمة مع موهبة بايرن ميونيخ

يواصل نادي ليدز يونايتد مساعيه لتدعيم صفوفه بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن هدف ليدز الجديد هو الفرنسي ميكائيل كويزانس لاعب وسط بايرن ميونيخ.

وذكر التقرير أن ليدز يونايتد عرض 20 مليون يورو على بايرن ميونيخ، واتفق على البنود الشخصية مع اللاعب الذي يتوقَع انضمامه إلى الفريق الإنجليزي بعقد حتى 2025.

المفاوضات متقدمة، إذ فتح بايرن الطريق أمام لاعبه للرحيل بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة، مما يجعل ليدز متقدما على أولمبيك مرسيليا الذي لا يمتلك القدرات المالية لإتمام عملية الشراء.

وحاول كويزانس الحصول على ضمانات بالمشاركة في عدد معقول من المباريات، أمر رفضه هانزي فليك المدير الفني للفريق رغم إعجابه باللاعب الفرنسي الشاب.

اللاعب البالغ 21 عاما سبق له اللعب في نانسي ثم بوروسيا مونشنجلادبخ، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ في صيف 2019 مقابل 12 مليون يورو.

لكنه لم يشارك طوال الموسم الماضي سوى في 15 مباراة، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وضعٌ لا يبدو أنه سيتغير في الموسم الحالي رغم رحيل تياجو ألكانتارا إلى ليفربول.

وذكر التقرير أن اللاعب مقتنع بمشروع مارسيلو بييلسا في ليدز يونايتد، بعد أن تواصل معه المدرب الأرجنتيني.

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