في الجول يكشف - الأهلي يخير فايلر.. وموقف النادي من سباليتي

لا يزال الشد والجذب قائما بين إدارة الأهلي ومدرب الفريق ريني فايلر بسبب إصرار الأخير على السفر لسويسرا في أول 10 أيام من شهر أكتوبر المقبل.

وعلم FilGoal.com أن محاولات تمت لتقريب وجهات النظر بين السويسري وإدارة القلعة الحمراء ليبقى فايلر في منصبه على الأقل حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا، الذي يلعب فيه الأهلي ضد الوداد المغربي في الدور نصف النهائي في النصف الثاني من أكتوبر، وأبدى المدرب رغبة في استكمال الموسم الجاري.

لكن الأهلي يصر على كتابة فايلر لتعهد كتابي بأنه سيعود إلى مصر بعد قضاء أجازة قصيرة في سويسرا إذا سافر في أول 10 أيام من أكتوبر، والتي يحق له فيها فسخ التعاقد مع النادي.

وخير الأهلي المدرب بين تعهد كتابي أو إحضار أسرته من سويسرا أو فسخ العقد بين الطرفين.

وينتظر الأهلي قرار فايلر (47 عاما) لإعلان موقف المدرب من الاستمرار مع الفريق.

البديل

علم FilGoal.com يوم الأحد أن الأهلي يدرس سيرا ذاتية لمدربين فعلا تحسبا لاستغنائه عن فايلر. (التفاصيل)

وقال تقرير إيطالي إن لوتشيانو سباليتي، مدرب روما وإنتر ميلان السابق، قريب من الأهلي بينما نفت شبكة بي إن سبورتس ذلك وفقا لمصادر مقربة من المدير الفني. (التفاصيل)

وعن إمكانية التعاقد مع سباليتي، علم FilGoal.com أنه خارج الترشيحات بسبب راتبه المرتفع، وهو ما يصعب التعاقد معه في الوقت الراهن بخلاف ما حدث العام الماضي حين جس الأهلي نبضه لتدريب الفريق.

وأعلن الأهلي في وقت سابق أنه يعلن الخميس المقبل عن قراره بشأن مستقبل فايلر.

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