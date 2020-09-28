الزمالك: فيفا ألزم بيراميدز بدفع 85 ألف دولار لنا بسبب عمر جابر

قال الزمالك في بيان إن اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقرت بأحقية حصوله على رسوم المساهمة التضامنية بعد انتقال لاعبه السابق عمر جابر إلى بيراميدز.

وأوضح الزمالك أن اللجنة أقرت بدفع بيراميدز مبلغا قدره 85 ألف دولار خلال 45 يوما من استلام رقم الحساب البنكي للأول.

وفي حال عدم السداد خلال المدة المعنية يُمنع النادي من القيد ثلاث فترات.

وانتقل المدافع عمر جابر (28 عاما) إلى بيراميدز في صيف 2018 قادما من لوس أنجيليس الأمريكي نظير مليون يورو.

وبدأ عمر جابر مسيرته مع الزمالك قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري في صيف 2016 وبعد عام ونصف رحل إلى أمريكا.

وشارك جابر في 52 مباراة مع بيراميدز بالدوري المصري الممتاز وسجل هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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