في الجول يكشف – الأقرب لما سيعلنه الأهلي عن فايلر يوم الخميس.. واتجاه جديد بشأن بديله

بعد أن أعلن الأهلي أن يوم الخميس المقبل سيشهد إعلان جديد علاقته مع مدربه السويسري ريني فايلر، أصبح اليوم منتظرا من جمهور الفريق لمعرفة مصير المدرب المتوج بالدوري والسوبر المحلي مع الأحمر قبل أسابيع من خوض غمار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com، صار من الأقرب أن يعلن الأهلي يوم الخميس عن انتهاء العلاقة بينه وبين فايلر مع توجيه الشكر له.

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ولكن، ماذا سيحدث في مرحلة ما بعد فايلر؟

علم FilGoal.com أن الأهلي صار يتجه الآن لتعيين مدير فني أجنبي مباشرة بعد رحيل السويسري، وبدأ بالفعل في مناقشة عدد من السير الذاتية.

وتتجه إدارة الأحمر لاختيار مدرب شاب ولديه طموح لتحقيق نفسه على الساحة الإفريقية مثلما كان ذلك الاتجاه موجودا عند اختيار فايلر، ولكن الأمر قد يتغير في حال ظهور اسم ذو خبرة ومخضرم.

ومن المؤكد، حال تبني اتجاه تعيين مدرب أجنبي خلال الأيام التالية لرحيل فايلر المنتظر، أن يتواجد في الجهاز الفني الجديد مدرب مصري ليكون حلقة وصل مع الإدارة ويساعد في التعارف السريع في ظل ضيق الوقت قبل مواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتجه المناقشات في الوقت الحالي لاستمرار سامي قمصان المدرب المساعد الموجود في الجهاز منذ فترة المدرب باتريس كارتيرون، أو ترشيح اسم آخر ليكون مدربا عاما رفقة المدرب الأجنبي المنتظر.

وتولى فايلر قيادة الأهلي في صيف 2019 لمدة موسم قبل أن يجدد تعاقده في يونيو الماضي لمدة موسم جديد.

ويتيح عقد فايلر مع الأهلي الرحيل دون شروط جزائية في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر.

وكان الأهلي قد وضع ذلك البند من أجل إقناع فايلر بالاستمرار حتى نهاية بطولة إفريقيا التي كان مقررا لها الختام في 3 أكتوبر.

وخاض فايلر 43 مباراة مع الأهلي منذ قدومه وفاز في 33 وتعادل 8 مرات وخسر في مناسبتين فقط.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري والدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن المفترض ان يلعب ثمن نهائي كأس مصر أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل.

ولم يخسر فايلر مع الأهلي سوى لقب السوبر المصري الذي أقيم في فبراير بعد تتويج الزمالك بركلات الترجيح.