بي إن سبورتس: سباليتي لم يتلق عرضا من الأهلي

قالت شبكة بي إن سبورتس إن المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي لم يتلق عرضا لتدريب الأهلي وأنه ينوي استكمال مسيرته في بلده.

وأوضح التقرير أنه وفقا لمصادر مقربة من المدرب الأسبق لروما وإنتر ميلان، فإن الأهلي لم يعرض عليه قيادة الفريق.

وكتب موقع inews24 الإيطالي يوم الأحد أن سباليتي (61 عاما) قريب من تدريب الأهلي.

ولم يدرب سباليتي منذ رحل عن إنتر في مايو 2019، وحقق 3 ألقاب مع روما وفاز بالدوري الروسي مرتين مع نادي زينيت سان بطرسبرج وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي موسم 2005-2006 وموسم 2006-2007.

واقترب رحيل المدرب ريني فايلر السويسري عن الأهلي في ظل توتر العلاقة مع إدارة القلعة الحمراء.

وأكد الأهلي في بيان أنه سيحسم يوم الخميس مصير فايلر من الاستمرار مع الفريق.

#الأهلي 🇪🇬 | مصادر مقربة من مدرب #إنتر 🇮🇹 السابق لوتشانو سباليتي تنفي أن يكون قد تلقى عرضا لتدريب الأهلي وتؤكد رغبته في استئناف التدريب في إيطاليا#spalletti @beINSPORTS_news #Inter pic.twitter.com/gnfhFwF84o — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 28, 2020

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يتجه لتعيين مدير فني أجنبي مباشرة بعد رحيل السويسري، وبدأ بالفعل في مناقشة عدد من السير الذاتية.

وتتجه إدارة الأحمر لاختيار مدرب شاب ولديه طموح لتحقيق نفسه على الساحة الإفريقية مثلما كان ذلك الاتجاه موجودا عند اختيار فايلر، ولكن الأمر قد يتغير في حال ظهور اسم ذو خبرة ومخضرم.

ومن المؤكد، حال تبني اتجاه تعيين مدرب أجنبي خلال الأيام التالية لرحيل فايلر المنتظر، أن يتواجد في الجهاز الفني الجديد مدرب مصري ليكون حلقة وصل مع الإدارة ويساعد في التعارف السريع في ظل ضيق الوقت قبل مواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتجه المناقشات في الوقت الحالي لاستمرار سامي قمصان المدرب المساعد الموجود في الجهاز منذ فترة المدرب باتريس كارتيرون، أو ترشيح اسم آخر ليكون مدربا عاما رفقة المدرب الأجنبي المنتظر.

وتولى فايلر قيادة الأهلي في صيف 2019 لمدة موسم قبل أن يجدد تعاقده في يونيو الماضي لمدة موسم جديد.

ويتيح عقد فايلر مع الأهلي الرحيل دون شروط جزائية في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر.

وكان الأهلي قد وضع ذلك البند من أجل إقناع فايلر بالاستمرار حتى نهاية بطولة إفريقيا التي كان مقررا لها الختام في 3 أكتوبر.

وخاض فايلر 43 مباراة مع الأهلي منذ قدومه وفاز في 33 وتعادل 8 مرات وخسر في مناسبتين فقط.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري والدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن المفترض ان يلعب ثمن نهائي كأس مصر أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل.

ولم يخسر فايلر مع الأهلي سوى لقب السوبر المصري الذي أقيم في فبراير بعد تتويج الزمالك بركلات الترجيح.

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